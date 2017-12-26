馬批黨產、促轉條例 綠促坦白交代三中案

2017-12-26

〔記者林良昇、楊淳卉／台北報導〕前總統馬英九昨批評黨產條例、促轉條例對憲政造成衝擊，也違反法治國原則，他說：「人民眼睛是雪亮的，歷史的裁判是嚴峻的，希望主政者好自為之。」

民進黨發言人Kolas Yotaka回應，馬前總統不該為了徇私護黨國，就無視國際潮流，自絕於民主世界。三中案及賤賣國民黨黨產案目前在偵查階段，民進黨不方便表達太多意見，但希望馬坦白交代諸多當年特偵組沒有釐清的疑點，讓賤賣三中案真相早日水落石出。

馬英九昨出席台灣競爭力論壇學會舉辦的「愛台灣高峰會」時表示，從去年的「黨產條例」到最近通過的「促轉條例」都對憲政造成衝擊，法條內容違反法治國原則，包括違反無罪推定、法律不溯及既往、個案立法等，還授權行政院可以成立組織，違反中央機關組織法。

馬認為，行政院設的機關權限超越法院，超越台灣民主與法治，侵害人民權利與利益，破壞朝野和諧，若追求正義的手段不正義，人民會反對，所有學法的人都很困惑，為什麼會有這樣法律訂出來？

Kolas Yotaka則說，如果稍具有法治素養及國際觀，都知道德國如何實踐轉型正義，台灣立法的強制力還不如德國。轉型正義的宗旨，是為了實踐實質法治國家的理念，揚棄過去獨裁統治的不公不義；馬英九在總統卸任後才發現台灣社會轉型正義的重要，但其法律見解難以說服社會各界。