婦聯會挨鍘 辜嚴稱被違法撤換 立委︰活在威權時代

2017-12-26

〔記者蕭玗欣、陳鈺馥／台北報導〕婦聯會前主委辜嚴倬雲上週五被內政部長葉俊榮撤換，婦聯會已選出新主委雷倩，不料辜嚴倬雲昨日再度發聲明，「雖被無理違法撤換，這是我求仁得仁」，更否認婦聯會有鷹派抗拒簽署行政契約；對此，民進黨立委痛批，辜嚴本人就是一個思想仍活在威權時代的最大鷹派。

辜嚴倬雲聲稱，捐出資產本來就是婦聯會最優先的考量，協商破局主因是因為促轉條例通過，其影響性必須考慮進去，以免日後生變。她也反駁婦聯會在臨時會改選主委時，分裂為鷹派的辜家勢力及鴿派的婦聯會派，她說，大家看法不同，代表婦聯會不是一言堂。

不認鷹派 反被批最大鷹派

辜嚴倬雲表示，自己確實不願在協商出現結果前就先簽署公文，發放內部員工優退薪資，因為她認為，在面對外人壓迫之時，怎麼可以內部先軟弱？但是婦聯會已在協商時，將員工優退做為必要條件之一，也得到同意。

民進黨立委賴瑞隆反批，婦聯會之前說要捐資產只是幌子，還想把錢「左手捐右手」給自家的振興醫院，從年初講到現在也不捐，霸佔國家勞軍捐資產不放。

賴提及，「促進轉型正義條例」要求公開透明及開放政治檔案，婦聯會或辜嚴倬雲若沒隱匿資產，又何必擔心不敢見光？婦聯會最擔心還是隱匿資產，財產不當使用及轉移過程曝光，才不敢交出清冊，不敢簽署行政契約。

賴瑞隆指出，婦聯會一年多來遲不交代勞軍捐流向，內部會務運作違反「人團法」，連會員大會都不召開，內政部發文十四次也不理會，三方協商還不斷翻盤拖延，內政部拖了一年才撤換，已經對她仁至義盡；辜嚴在美國遙控反對簽約，不斷抗拒民主轉型及改革，證明她仍是活在威權時代的最大鷹派。