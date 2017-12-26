《新聞幕後》移轉管轄的笑話

2017-12-26

記者鄒景雯／特稿

北檢針對前總統馬英九涉及三中（中視、中廣、中影）交易案的調查，日來持續地進行，以上週四到國民黨中央黨部，複印國民黨歷來有關黨產出售的中常會紀錄，昨天再度約談張哲琛、汪海清、蔡正元三名證人的密集度看來，已可用緊鑼密鼓形容；這讓人想起馬先生在十二月十三日的告發北檢以及聲請偵查移轉管轄之舉，不管出於何種動機，不僅未能奏效，甚至還有負效。

為什麼會適得其反呢？因為馬陣營當初在馬先生歷經十五小時訊問後所採取的此一攻防策略，是訴諸司法程序與輿論造勢雙線同進的，先是告發北檢檢察長邢泰釗涉嫌洩密，而後施放刑泰釗在馬政府任內曾遭調金門的過往進行影射，目標就是把本案打成私人恩怨。這麼做，咸信一方面是爭取司法權益，另一方面也有為萬一被起訴先打預防針的「好處」。問題是，動作這麼大，還有媒體群起幫腔，大家當然會追蹤高等檢察署、最高檢察署的後續如何，這一追，故事就好玩了。

馬先生在本月中公開點名：「希望檢察總長可以發揮檢察一體的職權，公平辦案。」接著有不具名人士放話：「若北檢辦案有不適之嫌，案子自然要交出來。」刻意形塑氛圍後，最高檢公開的理由是聲請案不符規定，改發交北檢依法處理，但法界盛傳，檢察上層私下還真的有詢問過北檢對此事的意見，北檢的態度非常大方，直稱：所有的人證、物證這麼多，資料都整理得一清二楚，要移轉管轄給其他人來接手承辦，真是太好了，北檢正好省事，免擔責任。

外界看事實的發展，當然就是北檢繼續辦，而北檢「胸有成竹」的消息不脛而走。除了稍早檢調在中投公司查扣上百片光碟，蔡正元昨日訊問過後，對外證實是去幫檢方指認錄音的對象，甚至不忘語帶玄機地說：「聲音太清楚了！」言下之意就是他知道這些人是誰，而且也「招」了。這態度，真是箇中高手，想必不少人聽聞後，會為之「皮皮剉」才對。

三中案的疑點，其實很簡單，要賣掉三中，為什麼不公開詢價，取個好價錢？為什麼要一開始就鎖定近親繁殖的「馬友友」？特別是有些特定人的財力與三中的合理價款根本不登對？最要害的是，居然還有送紅包，做為前金後謝的對價餽贈？這麼多不合理，如何能合法？把案子轉移到哪裡去，就會不一樣嗎？