役政署長闖軍營挨批 座車司機調職

2017-12-25

〔記者陳鈺馥、羅添斌、佟振國／綜合報導〕內政部役政署長林國演座車廿二日要進成功嶺營區，哨兵依規定攔車檢查，卻遭林的駕駛出言辱罵，引起爭議，內政部昨指出，役政署長司機因公務時間緊急，導致言語不當出言不遜部分，役政署已經表達歉意，並已立刻將其調離署長駕駛職務，及檢討後續必要處置。

衛哨遭司機飆罵

林國演還批刁難

林國演被爆料在廿二日下午硬闖軍營，甚至驚動待命班衝出來，署長司機更下車辱罵哨兵「你們都是吃狗屎的！」林國演前晚受訪時表示，內政部在成功嶺營區有替代役訓練班，當天趕著去參加結訓，車上有通行證，結果還被哨兵擋下來要清查、刁難。

不過，這起事件引發不小爭議，對於林國演事後批評軍方刁難，陸軍第十軍團昨打臉役政署，肯定成功嶺營區大門衛哨人員依規定執行人車檢查作業；軍方說，人員車輛進出軍事營區，都應依規定接受安全檢查，既要認證也要認人，駕駛也依規定要打開前座置物櫃以及行李廂，不是光靠通行證就要求放行。

軍方還表示，全案刻由所屬步兵一○四旅進一步查察釐清，若有涉法情節，將依規定處置。

役政署則說明，替代役訓練班為役政署派駐成功嶺獨立之替代役基礎訓練單位，本非陸軍一○四旅管轄單位，林國演廿二日赴訓練班主持替代役公共行政役區隊長訓練結訓典禮公務，經成功嶺一號哨口，車上已有通行證，自當給予適當對等尊重，卻遭哨兵態度不佳阻擋，因公務時間緊急，導致駕駛心急出言不遜，實無闖哨情事，係屬雙方誤解。

有通行證也須受檢

軍方肯定衛哨值勤

役政署強調，針對此事件，將協調國防部與所屬單位檢討替代役訓練班與國軍訓練旅門禁通關處理問題，駕駛態度問題也會檢討改進。

不過，內政部稍晚表示，役政署已立刻將駕駛調離署長駕駛職務。

內政部強調，役政署後續將與國防部加強協調，希望建立更明確的進出哨口通關處理機制，避免再有誤會與爭議。