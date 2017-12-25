新黨設上海據點 立委促查金流

2017-12-25

〔記者鍾麗華／台北報導〕新黨主席郁慕明日前率團訪中，並宣布將在上海設置服務據點，宣稱要服務在對岸的台灣民眾，這是首次有台灣的政黨在中國設置據點。立委認為，新黨刻意繞過政府，把國家政府虛無化，陸委會與內政部應深入調查是否違法，尤其上海據點的經費與人員聘僱，應要求申報與公佈，了解背後資金來源。

郁慕明︰兩岸相關法規下 謹守分際

郁慕明在臉書說明上海設置據點一事。他解釋，與中共中央台辦會談有具體成果，並達成共識，雙方會就日後涉及兩岸民眾權益事項，建立及時溝通的服務機制；新黨會成立專責部門，與中國方面相應機構對口。他也強調，「絕對會在現行兩岸的相關法規下，謹守分際。」不過，只服務「同志」、「同道」與「同胞」，即追求和平統一、反對台獨、認同自己是中華兒女的台灣民眾。

相關官員認為，新黨設上海服務處，沒有涉及公權力、政治議題，並未違反「兩岸人民關係條例」，也不受「政黨法」規範。雖然上海據點是否有中國資源挹注很難追查，但過去在台商選舉募款活動上，常見到台辦人員穿梭，很難不讓人聯想。

民進黨立委王定宇強調，兩岸條例規定，涉及兩岸的協議須由中央政府為之，新黨恐有違法之虞。雖然新黨與國台辦沒簽協議，卻宣稱雙方有「具體成果」、「達成共識」，這很明顯是用其他名詞來迴避「協議」一詞。政府沒有深入調查，就妄加斷定未違法，恐是自我閹割。王定宇指出，若新黨繞過政府，把國家政府虛無化，就是中國的幫凶、馬前卒，政府一開始放任，未來後果嚴重。例如，根據「兩岸司法互助協議」，電信詐騙案嫌犯家屬探監須透過兩岸政府安排，但未來可能都去找新黨，無視台灣政府存在。

王定宇︰經費若來自政黨補助款 就違法

王定宇表示，新黨領有政黨補助款，若把補助款拿到中國據點使用，已屬違法，政府應調查；另依照「政黨法」，政黨每年須向主管機關申報財務決算書表，因此內政部應要求新黨說明上海據點的經費收支與來源，「是來自國台辦？還是逼台商捐贈？或是一毛錢都沒花？」

時代力量立委徐永明認為要留意中國統戰的問題，新黨服務對象要求做具體的政治表態，這明顯是政治分化，而在海基會、陸委會功能萎縮下，新黨未來可能不單純是服務台商、台生，是否會涉及公權力，需要長期關注，「政府話不要說得太快」。