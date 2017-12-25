總預算案審查時程延後》國民黨反怪民進黨排爭議法案

2017-12-25

〔記者林良昇／台北報導〕立法院本會期剩下最後一週，國民黨團祭出拖延戰術，將明年度中央政府總預算案審查時程延後，國民黨團書記長林為洲昨表示，不會讓總預算案不過，本週應該會出各委員會；他並反批：「是民進黨提很多爭議法案，花掉很多開會的時間。」

林為洲：本週應會出各委員會

立院八月底三讀通過「前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案」，因執政黨以「一事不再議」封殺國民黨團提案，國民黨團展開反制，拖延排審明年度總預算案，國民黨輪值召委都以考察、報告取代原本是預算會期該做的預算審查，黨籍立委也嗆聲，要讓預算「非常難過」！

行政院長賴清德也在十一月三日拜會國民黨主席吳敦義時，期盼吳支持總預算案，吳允諾協助；但黨團並未立即買單，部分委員會在會期接近尾聲才排審總預算案；本週是本會期最後一週，由國民黨召委輪值的教育及文化、社福及衛環、財政、外交及國防、司法及法制等五委員會還在審查總預算案。

國民黨團首席副書記長李彥秀指出，總預算案項目與前瞻預算案項目有很多雷同，立委必須花更多時間調資料，各部會說明不清不楚，總預算案的額度是前瞻預算案的六倍，如何在一、兩天內就審完？那並非負責任的態度。

李彥秀認為，雖然只剩下一週，但總預算案仍有機會在各委員會完成初審，但也不排除被民進黨團將總預算案抽出逕付二讀的可能。

林為洲強調，總預算案會實質審查，「提案量不會少」，本週總預算案應該會出各委員會，院會二、三讀時國民黨團也會再提案，針對有爭議的預算刪減或凍結。

林為洲說，不會讓總預算案不過，畢竟不能讓國家停頓，實務上朝野協商是較可能的狀況，執政黨也必須尊重在野黨，否則實際提案很多，在院會一案案表決一定審查不完，呼籲執政黨勿再破壞朝野和諧，否則總預算案就會「一條條審」。

對於國民黨輪值召委拖延排審預算案的說法，林為洲強調，本會期本來就以審總預算案為主，但民進黨卻提很多爭議法案，花掉很多開會時間，在野黨天職本來就是刪減、凍結預算，「審比較久很正常」。李彥秀表示，國民黨團今將提出延會的主張，民進黨團若拒絕，就擺明不想讓委員會實質審查，違背綠營一直提的委員會中心主義。