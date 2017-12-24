破局內幕》婦聯會鷹派常委 拒簽行政契約

2017-12-24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部、黨產會與婦聯會三方協商已在廿二日破局，內政部長葉俊榮當天也立馬撤換負責人辜嚴倬雲。據了解，辜嚴近期早已避居國外，將會務交由潘維剛、雷倩等鷹派常委負責，潘維剛上週三更在協商嗆言，政府代表不得進入各基金會，內部鷹派主戰立場抬頭，逼得內政部在最後關頭只好祭出撤換處分。

黨產會委員指出，三方協商本來就不樂觀，因為婦聯會態度及決策始終反反覆覆，五個多月來更以各種理由不斷拖延，根本不是內政部所宣稱的行政契約內容高達九十五％有共識，事實上，婦聯會開出許多不合理條件，只要黨產會、內政部有一方不答應，那簽署機會就百分之百為零。

潘維剛、雷倩主戰意見 強勢引導

據轉述，婦聯會在協商後期，已開始在與內政部的工作會議上使出小手段，不僅將部分協商共識推翻，甚至重提政府代表須為文官，不願未來將成立的「中華婦女聯合公益基金會」及婦聯聽障、社福等基金會納入公共監督。

知情人士也透露，主張談判的鴿派常委錢田玲玲、林澄枝等人在婦聯會屬少數意見，與內部高層意見不合，早在十一月「主動」辭去常委職務，婦聯會隨後找來深藍背景的前立委雷倩、潘維剛出任常委，另由前法務部長葉金鳳擔任副主委，主戰派意見遂成為內部主流。

談判人士指出，上週三關鍵的九小時馬拉松協商，婦聯會派出副主委葉金鳳、常委潘維剛、副秘書長汲宇荷出席。會中葉金鳳仍有協商意願，希望內政部能多寬限二天，但潘維剛寸步不讓，堅持官方代表一律不得進董事會。

據轉述，婦聯會當天開出資產全捐，但政府未來不得進入董事會監督，此提議當場被黨產會、內政部打槍，後來又菜市場喊價，希望若捐多一點、那政府監督就少一點，但唯有潘維剛仍堅持婦聯會不能讓政府監督。

知情人士表示，婦聯會除了不願納入公共監督，也擔心促轉會成立後，將繼續調查婦聯會及其附屬組織，認為簽行政契約沒有豁免保障，加上抗拒移交帳冊，及鷹派常委杯葛簽約，力阻官夫人董事會被官方洗盤，最後三方協商遂正式宣告破局。