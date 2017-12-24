民進黨高雄市長初選 參與者多盼提前

2017-12-24

花媽新書掀派起系恩怨

〔記者曾韋禎／台北報導〕高雄市長陳菊新書提及過往民進黨派系恩怨，為民進黨高雄市長初選掀起話題。幾位參與初選者希望能將期程提前，利用農曆年好好整合。

農曆年後才初選 影響過年氣氛

立委管碧玲曾於前天召開記者會，質疑陳菊新書「花媽心內話」扭曲了二○○六年高雄市長初選的歷史。她表示，這本書對她造成很大的傷害，她也坦言，以目前的氣氛來看，往往一出手就如此兇猛，若在農曆年後才初選，確實會影響過年的氣氛。

立委陳其邁表示，此書與初選無關，是陳菊用自己的角度在回顧，他對陳菊只有尊重及感謝。對於初選期程，他尊重大家意見。

立委劉世芳則說，她從書中看到陳菊的辛苦。她認為，該書沒指涉特定對象，與初選無關，是看的人怎麼想就怎麼想。對於初選期程，她表示尊重選對會。

立委趙天麟認為，新書讓高雄市長的初選更受矚目，盼能導向對於政策的比較，多辦幾場辯論會或政見會。

他說，早在選對會諮詢意見時，就希望能在農曆年前完成，可利用過年期間好好整合與休養；要是大家一路從除夕到元宵都勞師動眾拚初選，未來要好也難完全。

立委林岱樺說，她不清楚這些屬於個人的歷史，這也顯示，不該讓過去的紛爭，決定未來要怎麼走；對於初選期程則一切尊重黨中央規劃。

對於擔任高雄市長的條件，管碧玲認為，市長必須看格局與本質，她的膽識、能力都是最好的，過去十幾年來一路參與高雄市的建設，擁有最多政績；她有魄力與遠見，還有實際的經歷，最符合高雄市未來的需要。

陳其邁認為自己從政超過二十年，有豐富的中央與地方經驗，擔任過立委與行政官員。高雄是他的故鄉，他最了解高雄，也有深厚的情感；多年從政的歷練與熱情，能讓高雄好還要更好。

劉世芳指出，市長只能當兩任，要清楚能夠完成什麼，不像民代可以高談理想，所以她只說她能做到的。她強調，自己很有執行力，有實踐政見的能力。

趙天麟表示，自己最年輕，也最沒包袱。他指出，陳水扁當選台北市長時比現在的他還年輕，謝長廷過去沒行政歷練就喊出海洋首都，成功翻轉高雄，年齡、資歷都不是問題。況且他自己還是唯一擔任過市議員的，能了解高雄基層的需要。

林岱樺說，她是身為唯一來自原高雄縣的參選人，過去的縣、市落差太巨大，陳菊在縣市合併後已努力改善，但仍有很大差距，她最清楚該如何拉平高雄的城鄉差距。