對婦聯會通牒 內政部又延明天

2017-12-21

簽署行政契約一再拖延 立委痛批縱容違法

〔記者曾韋禎、楊淳卉／台北報導〕內政部開鍘婦聯會？還得再等等。內政部、黨產會與婦聯會昨天馬拉松協商至晚間，終未簽署行政契約。婦聯會擺出哀兵姿態，承諾將提高捐款額度（七月時允諾三一二億元），請求內政部寬限至週五中午前再做出終局決定；對於婦聯會決策反覆，內政部長葉俊榮表達憤怒，但仍勉強同意給予婦聯會最後機會。

九小時協商 婦聯會承諾願提高捐款

葉俊榮原對婦聯會下達最後通牒，最遲須在昨天決定是否簽署行政契約，否則就要依法撤換負責人辜嚴倬雲，結果通牒期限再次延期。民進黨立委陳其邁大嘆，內政部是主管機關，應負起全責，依法行政，現在讓婦聯會一拖再拖，根本就是縱容違法；「狼來了」喊久就是假的，婦聯會若明天還耍賴下去，內政部絕不能再寬貸。

內政部自七月起與婦聯會展開多次協商，初步確定婦聯會將捐出三一二億元，婦聯會改制為「中華民國婦女聯合公益基金會」，董事會由政府代表、基金會代表、社會公正人士，各三分之一來組成。

但因婦聯會要求政府代表須為文官、社會公正人士由婦聯會提名，也對黨產會祭出的隱匿資產懲罰負責人條款不滿，拒絕簽署行政契約；直到葉俊榮在十八日下達最後通牒。

三方在昨日進行長達九小時的馬拉松協商，直到晚間九時。婦聯會由副主委葉金鳳率隊前往內政部，黨產會主委林峯正也參與協商。

葉俊榮表達憤怒 但仍給予最後機會

葉俊榮堅持應依「組織落實民主轉型、資產捐國庫做公益、會務接受公共監督」三大處理原則；婦聯會則承諾提高捐款額度，但部分常委對公共監督方式仍有疑義，請內政部再寬限兩天，並承諾於週五中午前做出最終決定。

對於婦聯會決策反覆，葉俊榮除表達憤怒，也呼籲婦聯會應勇敢誠實面對問題，勿再逃避；但仍同意給予婦聯會最後機會。

婦聯會附隨組織案 黨產會26日認定

據了解，黨產會已將「是否認定婦聯會為國民黨附隨組織案」排入廿六日委員會議程，若協商明天破局，可立刻祭出行政處分，凍結婦聯會資產。相關人士透露，黨產會已整理好資料，為後續可能對婦聯會祭出處分，做好萬全準備。

民進黨立委賴瑞隆表示，內政部願多給兩天，已經是仁至義盡了；倘若婦聯會明日中午還不簽署行政契約，內政部不只該撤換婦聯會負責人，還應勒令解散，黨產會更要認定其為國民黨附隨組織。

黨產會委員指出，葉俊榮很希望此事有圓滿結局，但「和解也不能無限期延宕」，何況此案的協商已經長達半年，「實在有點久！」