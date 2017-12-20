欣裕台提停止凍結資產訴訟

2017-12-20

〔記者吳政峰／台北報導〕黨產會去年認定中央投資與欣裕台為國民黨的附隨組織，依不當黨產處理條例凍結兩公司資產，引發國民黨、中投、欣裕台三單位不滿，提起行政訴訟，十九日最後一次準備程序庭時，欣裕台突以黨產條例尚待釋憲為由，要求停止訴訟，台北高等行政法院法官當庭諭知「等候通知」。

法官諭知「等候通知」

欣裕台的律師主張，今年三月，監察院認為黨產條例有違憲之虞，向大法官聲請釋憲，至今尚無結果，為保障公司權利，釋憲出爐前，應先停止訴訟，避免侵害。

欣裕台律師舉例，同志祁家威向大法官聲請同性婚姻釋憲，期間台北高等行政法院有三件同婚案訴訟中，法官當時為了避免爭議，三案全裁定停止訴訟，等到釋憲結果出爐後才續行審理，因此本案應「類推適用」，等到黨產條例釋憲結果出爐再審。

中投的律師則認為，黨產條例無比較法，也沒前例依循，外界常以東德垮台時，德國也有制定相關法令，追討東德政治人物的不義之財，合理化黨產條例，其實當時背景與民主台灣完全不同，更何況中投與欣裕台已交付信託，並無法一體適用。

黨產會律師則回應黨產會是主管機關，本來就有認定事實的權利，且若覺得有疑慮，應在作處分前就溝通，等到進入司法程序才質疑，根本是「臨訟置辯，實無可採」。