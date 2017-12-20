婦聯會是否簽行政契約 今須給答案

2017-12-20

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部與婦聯會、黨產會協商簽署行政契約遲未有結果，內政部民政司長林清淇昨受訪指出，已告知婦聯會勿再拖延，今日前要給出具體結果，否則將按規定處罰，甚至撤換負責人。

內政部於七月廿四日宣布與黨產會、婦聯會達成共識，將於八月開始進行資產捐助公益，以及將進行組織民主化轉型，並就細節開始進行協商，也協商簽署行政契約並履行承諾可能性，但三方迄未簽署行政契約。

內政部長葉俊榮前天透露，對於三方協商，婦聯會最近變得非常封閉及保守，對於很多決定有很多疑慮及意見，內政部民政司官員上週三直搗婦聯會大樓，很明確告知，必須在本週三之前決定是否簽署行政契約，不能再繼續拖延。「否則就是依法撤換負責人」！

林清淇受訪表示，他上週三銜命與婦聯會說明，希望勿再無限期耗下去，若有何想法或決定，一定要在今天請有代表性的人來找葉俊榮部長談，若對合約內容有意見，都歡迎於今天和內政部溝通有無調整空間。

林清淇說，上次商談時，提及實際如何處理，因此盼婦聯會能明確表達其立場。他透露，婦聯會近兩週都有開常務委員會，但都告知內政部，婦聯會內部仍有爭議、遲未有結論，但若遲未有結果，內政部將依照規定寄出處分。

林清淇呼籲婦聯會依照社會期待方向走，並向社會交代清楚，若今日仍持續沒有結果，內政部將祭出處分，黨產會也擬於廿六日認定婦聯會是否為國民黨附隨組織。