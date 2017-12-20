管媽怒批「還要再劃幾刀？」

2017-12-20

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長陳菊出版新書，披露當年競選市長初選時的政治秘辛，點名前高雄市長謝長廷、及謝系立委管碧玲等人作為，讓她一度「價值崩解」，她還大嘆民進黨立委陳其邁父親、陳哲男竟為脫黨參選的楊秋興站台。對此，管碧玲昨回應，「菊姐要再劃幾刀？就請發洩吧！」陳其邁則強調，他對陳菊只有尊重及感謝。

陳其邁︰三度協助陳菊 守住高雄

陳其邁指出，過去十多年來，他的選擇都是退一步，成全同志「助選而不參選，退讓，而不爭逐」，對他而言，「求全而不委屈」是人生的磨練。在民進黨情勢困難的時候，他都堅持顧全大局，團結全黨。

陳其邁指出，二○○六年陳菊參選市長時，他毅然出任競選總幹事職務，協助陳菊，促成團結，守住了高雄。二○一○年、二○一四年陳菊兩次參選大高雄市長，他也分別擔任競選總部總協調與競選總幹事職務，這些過程，他對陳菊只有盡心盡力，尊重及感謝，也謝謝市民的支持。

管碧玲︰這仗不該變陳菊的延長賽

管碧玲則在臉書表示，十二年無法撫平傷痛，怒火中張冠李戴，「菊姐要再劃幾刀？就請發洩吧！菊姐的發洩，高雄的痊癒，我願意承擔。」管並點名這次初選競爭對手劉世芳「應獨立站出來」。管說，這一仗千不該萬不該，就是不該變陳菊的延長賽，唯有陳菊放手，劉世芳獨立，高雄才能痊癒。

媒體昨披露陳菊新書內容後，管碧玲的立院同僚隨即傳訊息關心，並詢問「到底有什麼深仇大恨，如此針對妳？」管則感嘆表示，陳菊已對她報仇二次了，十年前在選區劃分支解她的選區，她與李復興合作修法自救；去年民進黨內選中常委時，陳菊也支持趙天麟，導致謝系不能整合，轉眼十年過去，這一仗原來是陳菊在選。