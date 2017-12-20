陳菊出書掀當年初選恩怨

2017-12-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊新書「花媽心內話」部分內容曝光，揭露請辭勞委會主委、參選高雄市長慘烈過程等秘辛，也記錄花媽與謝長廷、楊秋興、陳其邁、管碧玲間的糾葛，陳菊昨雖回應「往事如煙」，仍捲起政治漩渦。

新書最後一章，則留給曾任高市副市長的立委劉世芳，凸顯兩人間深厚姊妹情誼與革命情感，適逢民進黨下屆高雄市長黨內初選白熱化，陳菊公開力挺也給外界平添不少想像。

感慨當時兄弟都能翻臉 價值崩解

陳菊在壓軸篇章強調，這座城市十年來有這麼多進步，三分之二都有劉世芳參與，並指出在劉世芳身上看到「自己的影子」，兩人都是平凡家庭的孩子，沒有背景或財富，但年輕到現在仍保持理想。這是繼先前在電視專訪後，陳菊再次給予劉世芳強力的情感支持。

新書指出，二○○四年發生高雄捷運泰勞暴動，陳菊親送辭呈到行政院，時任院長謝長廷不在，轉交秘書長李應元；事後陳菊沒收到任何訊息，第三天卻從電子媒體跑馬燈看到「陳菊請辭」訊息，至今仍不明白是政治內鬥、或陰錯陽差？

「看到自己影子」 表態挺劉世芳

辭去勞委會主委後，陳菊投身高市長黨內初選，謝長廷改推管碧玲和陳菊競逐，管還公開宣稱「初選要贏過陳菊，再讓給葉菊蘭選市長」，陳菊雖贏初選，卻感嘆過程慘烈，讓她曾相信的價值崩解。

競選高雄縣市合併後的兩任市長，面臨曾是同派系的前高雄縣長楊秋興挑戰，陳菊感慨「兄弟都能翻臉無情」；當時陳其邁父親陳哲男、妹妹陳書芸，在楊秋興退黨後都選擇挺楊，也讓陳菊嘆「關鍵時刻，人人都成為政治精算師」。

新書分三部廿五章節，第三部以「並肩作戰的他們」為題，描述蔡英文、賴清德、陳水扁、蘇慶黎、施明德、艾琳達、邱義仁、戴振耀、劉世芳等戰友，花媽透露不少小故事，拼湊為民主奮鬥歷程。