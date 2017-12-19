迎國際移民日 蔡英文邀新移民聚餐

2017-12-19

在國際移民日這一天（12月18日），蔡英文總統昨透過臉書分享影片提到，「你有吃過越南生春捲、香蘭娘惹糕或是薑黃飯嗎？它們是來自東南亞各國的美食，現在也是台灣的美食。」總統並說前幾天她邀幾位新移民朋友到總統府共進午餐，談到馬來西亞特色的酸辣魚，她回想起留學時吃過，到現在都還記得那味道。

一位越南語講師對蔡總統說，過去學生不會告訴她，媽媽是越南人，但漸漸地，這幾年，學生自己來介紹說，因為媽媽是越南人，所以想要學這個語言。

（圖：取自蔡英文臉書，文：記者蘇永耀）