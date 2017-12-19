馬讓利高於中視撤照損失? 檢將追查

2017-12-19

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九面對「三中案」買家余建新所使出不惜解約的撒手鐧，就中視賣價大砍四．八億元，馬還被錄到請余繼續履約，希望交易「不要破局」；馬英九日前向媒體訴苦指台北地檢署想製造他有罪的氛圍；但相關被告及證人供述卻指向，國民黨只擔心解約後，中視、中廣恐被撤照，卻沒計算撤照損失是否高於讓利金額，此部分疑點不僅是檢方追查重點，未來北檢如起訴，也將是檢辯攻防重點。

「若無馬的同意 不會簽字交易」

中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清雖否認經手的交易案損及國民黨利益，但也不否認面對前中時集團董事長余建新拿解約三中當砍價籌碼時，中投與余簽增補契約協議前，未先評估中視、中廣若因三中解約而回到國民黨手中，所面臨違反廣播電視法黨政軍條款而遭撤照的可能損失，不過兩人均曾在二○○六年三月十二日的內部會議上，向馬報告不同鑑價方案的差別，若沒取得馬的同意，兩人不會簽字交易。

針對中視交易案疑點，北檢已鞏固張、汪兩人的供詞，並比對汪私下偷錄的會議錄音檔案，釐清兩人是否有將攸關中視賣價高低的兩種鑑價方式，包括「依當時每股約十元的股價鑑價交易」或「依余建新所求，以資產負債表推估每股約六．五元的價格鑑價交易」，兩種鑑價差異所出現的鉅額價差四．八億元，馬做決策前是否知情。

中投只找一家鑑價 檢另查有無內情

至於鑑價疑點，檢方除搜索中投，也一併搜索替三中鑑價的衡平資產鑑定公司，同步傳喚過衡平負責人楊忠耕、汪海清的下屬中投協理曾忠正等多名協助交易聯繫的幹部；種種大動作，就是為釐清中視交易未採取對國民黨較有利的鑑價方案，其中有無內情。

另面對市值逾百億元的三中，中投卻只找衡平一家進行鑑價，沒多方比較，且楊忠耕還曾出任中投轉投資的文炳印刷科技公司監察人，究竟中投屬意衡平有無其他考量？檢方將一併釐清。針對諸多案情疑點，北檢屢次都以偵查不公開回應。

早在北檢上月廿九日首度傳喚馬英九之前，自八月起，檢方已密訊汪海清逾十次，汪也逐一向檢方說明馬在黨產交易中所扮演的最終決策角色，佐證即是被汪一藏十二年的錄音檔案。