府前元旦音樂會 濃濃幸福味

2017-12-19

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府昨舉行記者會，說明一○七年元旦總統府升旗音樂會活動，當天音樂會將在三軍樂儀隊的樂聲中登場，並邀請世大運金牌選手及表現亮眼的中華男足隊與國軍楷模弟兄共同領唱國歌。此外，三大高校北一、建中、中山樂儀旗隊，也將首度同台接力演出。

升旗音樂會將首度加入結合公益的「共好市集」，元旦早上在府前的南廣場及北廣場，民眾可憑捐款收據兌換如面膜等MIT的優良商品和活力早餐，主辦單位中華民國工業區廠商聯合總會說，各攤位的物品也都是來自民間企業及農民的無私捐贈，請珍惜他們的善意，保持秩序，開心兌換。

總統府前明年的元旦升旗典禮將以「二○一八幸福共好」為主軸，採取近似「節慶（Festival）」式的系列活動，開放更多的場域和活動讓民眾參與。其中的「共好市集」，概念源於台灣人熟悉的逛早市習慣，號召民眾在明年的第一天參與一場「用善意交換善意」的共好活動。

延續今年元旦升旗拉近與民眾距離的構想，明年元旦升旗的主舞台同樣設於府前廣場，總統也將率官員參與升旗活動。

升旗音樂會將以「幸福共好」為企劃主軸，活動主視覺以明亮色調呈現人民生活百態，而國歌領唱將走「運動風」，邀請世大運金牌選手及中華男足隊與國軍弟兄共同領唱。

升旗音樂會還將邀請台灣年輕創作樂團「木眼鏡樂團」、「孩子王樂團」、「放客兄弟」，以不同的曲風展現能量。此外，三大高校北一、建中、中山樂儀旗隊，也將首度同台接力演出，難得一見。在凱達格蘭大道上還有「我的輪舞時代」直排輪表演節目，並由專業團隊帶領民眾在凱道上接龍。

策展單位也邀請了國內藝術家共同參與打造大型地景藝術「升起心願，你我共好」，象徵新年新願與國旗一同飄揚。