國民黨北市長人選 要看柯綠競合結果

2017-12-19

〔記者施曉光／台北報導〕繼前立委丁守中、前總統府副秘書長羅智強之後，前行政院發言人鄭麗文昨天正式宣布參選，成為國民黨表態爭取提名角逐台北市長的第三人，她並向黨中央喊話，要求不待民進黨提名與否，國民黨要有自己的主張與提名時程；但黨內人士指出，黨中央提名協調小組早有共識，在民進黨與台北市長柯文哲競合關係還未確定之前，並不急著提名。

鄭麗文宣布參選

據了解，台北市藍營地方人士較多傾向由立委蔣萬安出馬參選，蔣至今未鬆口，對外一概表示「現階段只想做好立委工作」，但黨內仍視他為一著最具勝算的活棋，加上目前民進黨中央仍未決定是否禮讓柯文哲，因此現階段不急於進入協調或辦理初選。

雖然黨內多數屬意蔣萬安，但丁守中已明確拒絕透過協調方式產生人選，黨中央已有最後辦理初選的心理準備，只是相關程序留中不發。

鄭麗文召開記者會承諾要找回台北進步的力量，並在參選聲明中說，「連任不是我參選的目標，我不想討好你，不想操弄各種選舉花招，不想譁眾取寵」，希望這次選舉是一個公共政策平台，連結、創新與交流對話，讓大家的智慧產生城市進步的力量。

被問到未來黨內初選問題，鄭麗文指出，黨部還未與有意參選者溝通，但目前來看，黨內共識好像要採全民調，這是很好的作法，直接訴求民眾認同，她並希望初選不要拖延太久，應該下個月起由黨中央找幾位有意參選者一起討論，農曆年後提名。

她強調，國民黨不應該等待民進黨是否提名，國民黨也不可能不提名，因此要有自己的主張與提名時程，不論民進黨最後在台北市提名或不提名，國民黨都一定要打這場選戰，而且要以單獨過半數贏得選舉。

她說，上次選舉柯能夠大勝，是因為這個城市求新求變，柯雖有現任優勢與獨特魅力，至今聲望居高不下的最大原因還是「看不到其他人選」。