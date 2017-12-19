洽商國共論壇？》駁曾永權赴中申請 府：誠實是基本原則

2017-12-19

〔記者蘇永耀、施曉光／台北報導〕總統府前秘書長、國民黨副主席兼秘書長曾永權申請赴中國，府方考量涉密管制原因並未消除而駁回，並有媒體指稱曾此行與洽商國共論壇有關；總統府發言人黃重諺昨日說，每個政治人物在做相關申請時，誠實是基本原則，府方則會以涉密、守密的程度，做綜合性的分析考量。

國民黨批府先射箭再畫靶

國民黨發言人黃健豪表示，曾永權只是拜會台商、台生，無法理解府方以「國家機密」為由駁回的考量是什麼？他強調，總統府未曾詢問當事人，即憑媒體報導片面猜測曾永權此行的目的，坐實了民進黨政府一向先射箭再畫靶，凡事都先政治考量的習慣。

總統府回應，曾永權在十二月六日向府方提出申請前往大陸，預計本月廿一日前往，提出申請的行程內容安排為拜會台商與台生，此外並無其他政治交流行程。總統府則基於國家機密保護法三年管制期的規定，考量曾永權涉密管制原因並未消除，同時其提出申請時間也未依照國家機密保護法施行細則規定，於出境廿天前提出，因此 「未予同意」。

總統府說，有媒體稱曾永權此行是以國民黨副主席身分，銜主席吳敦義之命為國共論壇展開前置作業，並會見政協主席俞正聲及國台辦主任張志軍等。事實上，曾永權所提交申請書中並沒有相關內容，如果曾此行確有媒體所報導的相關安排，則「顯然申請書內容與實情有嚴重不符的情形」。

黃重諺強調，每個政治人物在做相關申請時，「誠實是基本原則」，行程、出訪目的，應誠實揭露；如果如同媒體報導，行程與申請目的不符，國家機密保護法都有相關規定。至於曾永權若在期限內申請，府方是否同意？黃重諺說，不只是時限的問題，重要的是「涉密人員先前的職務」，涉密人員有三年入出境的管制，會以涉密、守密的程度，做綜合性的分析考量。

黃健豪則表示，兩岸關係在蔡總統執政後急凍，曾永權此行前往中國大陸，原先用意為拜會台商與台生，關心台灣民眾在大陸的就業、就學及創業發展，並希望能聽取意見後給予協助，或回台後給予政府正面的建議，實在不懂總統府以國家機密駁回的考量是什麼。