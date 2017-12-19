舊營舍改幼兒園 軍方燒7000萬

2017-12-19

與北市府合作 國防部：僅負擔房舍結構補強 餘市府出錢

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部利用原北部印製中心的舊營舍改建為幼兒園，將在明年開始招生，但有民眾爆料，軍方投入的改裝修建經費高達七千萬元，簡直是「框金又包銀」，質疑國防預算遭到濫用。

遭質疑濫用預算

國防部發言人陳中吉昨指出，由於國內少子化危機，加上招募官兵需要，國防部因此在國防部「博愛營區」附近，找到合適的舊有營舍進行修建。

他說，在所需經費的部分，總金額確實接近這個數字，但根據國防部與台北市的協議，國防部負擔的額度為四千八百萬元，主要是房舍結構補強，以及防漏、排水等項目，讓營舍在修建後符合安全要求，至於符合設立幼兒園所需的相關項目及設備、經費，則是由台北市政府負擔。

國防部是在十一月二日與台北市政府簽署「國防部非營利幼兒園」合作意向書，雙方將於大直「實踐營區」辦理國防部非營利幼兒園的籌設、招生及營運合作，達成照顧官兵眷屬等「三贏互惠」目標。

「實踐營區」位在北市崇實路上，與國防部「博愛營區」僅有一路之隔，原為國防部北部印刷廠的舊址；「博愛營區」目前是國防部本部、參謀本部及憲兵營進駐使用，鄰近的軍事單位還有空軍司令部跟海軍司令部，官兵人數眾多，托育的需求也相當大。

國防部新設幼兒園，將在明年初開始招生，名額中的二十％要保留給台北市的弱勢及低收入戶家庭申請。