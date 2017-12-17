星期專論》川普立威與承認現實原則

2017-12-17

◎王景弘

美國總統川普履行競選承諾，宣佈承認耶路撒冷為以色列首都，中東火藥庫再爆炸，不但阿拉伯國家痛批，美國盟國與友邦也交相指責，有人還質疑川普是不是「瘋了」，才去捅那個馬蜂窩。

重建美國的老大地位

川普沒有「瘋」。雖然他的性格有反覆無常的一面，卻也有獨排眾議、堅持說到做到的霸氣。以、巴之間情勢複雜，誰都知道一碰就會爆炸，川普硬要去碰，不是他不懂，而是他要重建美國的老大地位。

戰後美國享有的領導地位，在贏得冷戰後反而不斷折損，老布希還能帶頭主導大局，柯林頓、小布希到歐巴馬都陷入多邊主義泥沼，凡事磋商，備受歐盟、俄羅斯、中國掣肘，美國影響力相對衰退。

這種局面到歐巴馬時代更惡化。歐巴馬既缺外交謀略，性格又軟弱，傾向妥協，美國受到挑戰，被佔便宜，都不知強力回應。這像美國西部電影的情節，小城出一個無勇無謀、槍法不靈的警長，惡棍便無法無天。

中國想獨霸西太平洋

川普接下歐巴馬的殘局，北韓挑戰美國和聯合國立場，繼續向核子國家邁進，想靠中國對北韓施壓，如同找鬼拿藥單，北京可能真無能力，但更可能存心讓金小胖纏鬥美國，抬高中國的身價。

在川普和他的軍師眼中，中國更是一個狡詐的惡棍。中國進入國際體系，不是遵守規則，而是以欺詐手段做不公平貿易，靠補貼、傾銷、竊取、侵犯智財權、勒索西方公司技術發展產業，賺取鉅額外匯用於急速建軍，自命崛起。

習近平稱太平洋「容得下中美兩國」，但中國的野心卻明顯在驅逐美國，獨霸西太平洋。歐巴馬政府末期雖有重心再移向亞太之舉，但仍蒼白無力。美國學界及商界開始認為，中國欺負歐巴馬政府軟弱，以詐騙欺敵讓美國吃虧上當。

在大選時，川普高喊美國優先，誓言恢復美國強大，凸顯他扭轉美國威望的企圖心。他取消泛太平洋自由貿易協議的談判，禁止恐怖份子滋長地區國家的來美簽證，嚴審中國投資案及追究不公平貿易行為，派三個航母攻擊群進入西太平洋，宣佈自由印、太戰略，都與歐巴馬政府背道而馳。

扭轉歐巴馬的軟弱

如此背景下，他宣佈揚棄前任的失敗作為，獨排眾議承認耶路撒冷為以色列首都，代表幾個意義：

第一，承認久已存在的現實：以色列總統、總理官邸、政府若干部會、國會、最高法院都在西耶路撒冷，承認它是以色列首都及遷移大使館，只是依國會一九九五年通過的法律承認現實。

第二，採取單獨行動：美國並未與其他國家磋商，而是單方面行動，不受多邊主義的掣肘。

第三，扭轉歐巴馬的軟弱：他厭惡歐巴馬，要跟他不一樣，說到做到，重建美國威信，在心理上造成「天威難測」，有殺雞儆猴作用。

台灣事實值得美國承認

如果他採取同一標準，把承認久已存在之現實的原則適用到台灣，那美、台關係的改善與正常化，有很大的空間。

台灣最重要的現實包括：在日本放棄台澎主權後，六十五年來台灣與中國互不相隸屬的獨立存在；美國「台灣關係法」視台灣為國家；美國保障台灣安全，不承認中國對台灣主權；美、台關係實質是官方關係；台灣已民主化，人民自由選擇政府與獨立主權國家地位。

這些幾十年存在的事實，值得美國與國際社會承認，不能因為中國不尊重民主與客觀事實的荒謬主張，使台灣人民應享有的國際地位受到限制。

即使川普不能一舉與台灣關係正常化，也應採取步驟朝關係正常化邁進，例如：完成雙邊貿易協定、解除官員互訪限制、提供先進防衛武器、協助台灣發展防衛所需武器系統、同意台灣駐美機構正名台灣代表處。

共機擾台擺明挑戰美國

在台海地區，川普要重建美國威望的第一要務，即不容中國以武力威脅改變現狀。中國戰機最近不斷逼近台灣，和中國駐美公使李克新恫嚇美國國會議員，干預國會有關軍艦停靠台灣的立法，這些狂暴行為，擺明是對美國挑戰。

面對中國的粗暴，川普政府應對中國重申反對使用武力的立場，提醒北京的和平承諾，警告中國對台灣使用武力的後果，並把不守外交禮儀、妄言恫嚇國會議員的中國公使，以「不受歡迎人物」驅逐。

（作者王景弘，資深新聞工作者）