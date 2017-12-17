國民黨「小金庫」 孫中山基金會 與黨中央分道揚鑣

2017-12-17

〔記者施曉光／台北報導〕過去被外界形容是國民黨「小金庫」的「孫中山紀念圖書館文教基金會」，在黨主席吳敦義上任後，由於董事會仍由前朝主席洪秀柱人馬掌控，因此黨中央擬收回傳聞始終不斷。但據悉，該基金會十三日召開董事會完成改選（聘）董事後，除兩位現任黨務人士卸任董事外，包括董事長蔡正元在內的其他董事全都續任，這也是該基金會首度不在黨務系統指派的情況下完成董事會改組，形同確立從此與黨中央分道揚鑣。

由於外有行政院黨產會在緊追附隨組織，文傳會主委李明賢日前一席該基金會非國民黨附隨組織，改組與黨部無關的說法，給了基金會一個名正言順切斷臍帶關係的理由，國民黨面對基金會切斷關係，也難免投鼠忌器。據了解，有黨內人士曾私下打電話給兩位董事「曉以大義」，勸說「大是大非」，但還是無功而返，只能眼睜睜的看著木已成舟。

董事會改組 洪秀柱人馬續留

據悉，「孫中山紀念圖書館文教基金會」十三日召開董事會，在全體無異議、沒有表決的情況下，除了原擔任副董事長的國民黨行管會副主委李福軒、擔任董事的國民黨政策會執行秘書兼主任邱志誠辭職卸任，其他在洪秀柱時代擔任黨務主管的董事長蔡正元、國發院綜合規劃處長毛嘉慶、新媒體部主任周柏吟、文傳會副主委胡文琦、國民黨智庫副執行長孫揚明及包括前立委邱毅在內的九位董事全都續任，雖然董事名額為七到十一席，但不打算再增補新董事。

蔡正元昨受訪證實基金會已經改組，李福軒、邱志誠都是自己表達不願再擔任董事。

至於以後基金會與國民黨之間的關係定位如何？蔡正元說，「我們是最友善的團體，黨部有任何需求，一定全力配合」，但他也同時強調，其實不只是國民黨，各社會團體如果與基金會成立宗旨有關的活動，該基金會都將全力配合。