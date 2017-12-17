婦聯會拒交帳冊 為保「金雞母」

2017-12-17

振興醫院不動產市值538億

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會前主委蔣宋美齡一手創立的振興醫院，其不動產市值高達五百卅八億元，卻未納入內政部、黨產會與婦聯會的三方協商標的，官方調查發現，婦聯會曾撥付十多億元勞軍捐款項、二一五戶職務官舍給振興醫院；對此，民進黨立委研判，婦聯會在協商過程撇清與振興醫院關係、抗拒移交帳冊，無非想切割「金雞母」振興醫院，不讓政府追查下去。

國防部供地給振興蓋樓

「振興復健醫學中心」籌備之初，國防部於一九六四年「無償撥用」兩筆國有土地予振興蓋樓，一九六七年九月院舍落成開幕，時任行政院長嚴家淦、國防部長蔣經國皆陪同蔣宋美齡剪綵。

據振興復健醫學中心出版的「榮譽傳承四十年特刊—振興四十」記載，婦聯會在一九六八年至一九七二年，共撥付二千四百萬元給振興；一九七六年七月，婦聯會更撥付以勞軍捐所蓋的九十戶職務官舍、工友宿舍一棟。

婦聯會撥款贈職務官舍

在一九八五年，婦聯會也支應十億元給振興蓋骨科醫療大樓，一九八六年七月，再撥贈一二五戶職務官舍給振興；為感念蔣宋美齡創辦振興醫院，今日振興醫院第二醫療大樓中庭，掛有巨幅蔣宋美齡照片，院區大門更落款「蔣宋美齡」。

經調查，蔣宋美齡一九九一年赴美定居後，仍持續不斷參與振興醫院董事會運作，直至二○○三年十月過世，振興醫院才在十一月補選辜嚴倬雲為董事長。

知情人士透露，振興醫院持續使用來自國家及婦聯會給予的資源，緊鄰醫院的「振興自治新村」當年房舍為婦聯會所撥付，目前村長為振興外科部主任常傳訓，總務室職員擔任村總幹事，眷舍低價供給醫院員工住宿，其中有一千多坪土地為市有非公用土地。

此外，婦聯會捐助二千萬元成立的婦聯聽障文教基金會，基金會地址與振興醫院相同，辦公室更設在振興醫院健康大樓三樓內，董事長同為辜嚴倬雲，現已納入行政契約協商標的，未來董事會須設政府代表，但振興醫院未納入。

民進黨立委陳其邁質疑，振興醫院與婦聯會怎會沒有關係，振興董事會成員秦舜英、史美暢，同為婦聯會常委、華興育幼院董事，振興董事趙徐林秀、陳幸也當華興中小學董事，各董事會成員高度重疊，尤其振興醫療財團法人帳面資產雖九十九億元，但那五萬多坪土地市值高達五百卅八億元。

立委籲政府清查財產

民進黨立委賴瑞隆痛批，婦聯會前後給了振興醫院數十億元，還撥付二百多戶職務官舍，振興醫院坐擁大批早年來自國家的資產，難怪婦聯會不願移交帳冊，無非想設下斷點，捐三一二億元了事，政府清查黨國附隨組織的財產，不應漏掉最大筆的振興醫院。