吳敦義批水利會改制「巧取豪奪」 徐國勇︰國民黨昨是今非

2017-12-17

〔記者李欣芳、施曉光、洪定宏／綜合報導〕國民黨主席吳敦義連日來抨擊行政院版水利會改制改是巧取豪奪、霸道，行政院發言人徐國勇昨反批國民黨昨是今非，指國民黨早就主張水利會改官派，後來停止，他進一步反擊吳敦義說，「他一個手指頭指向別人，四個手指頭忘了指自己嗎？」

徐國勇表示，國民黨早就主張水利會改官派，後來停止，現在民進黨要繼續執行，卻說是選舉考量，他反問國民黨當時停止不執行，是否也是選舉考量？吳敦義這樣的解讀，對國家整體發展不好。

徐國勇指出，目前水利會服務農地只有卅一萬公頃，還有卅七萬公頃的農地要靠政府的另一種方式處理，水利會改官派後，未來水利會可以更有效整合水資源並做更有效率使用，這對國家和農民都好。

他並向水利會員工喊話說，員工權益不會有改變。改為公務機關後，員工和公務員適用幾乎一樣的法律，現在水利會工作的這些人反而會受到制衡，不會被強迫介入一些事，而水利會的任何財產都會用於水利會，不會被國家沒收。

打亂作戰節奏？吳敦義︰不要亂講

民進黨前天在立法院成功讓農田水利會改制修正案逕付二讀，藍軍立委傳出檢討聲，質疑吳敦義主張夜宿立法院，打亂作戰節奏，吳敦義昨日出席國民黨志工團講習活動被問及此事時說，「這個不要亂講」，「我只是講要有夜宿立院的準備，我沒有講準備那一天！」

吳敦義並痛批民進黨以逕付二讀方式闖關，「非常不應該」，一個握有絕對多數的政黨，不應該用這種方法，而是應該規規矩矩，透過初審、二讀、三讀的程序走，像這種「奇襲」的方式不能改變大家對民進黨強制、霸道的印象。