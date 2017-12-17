4大案拚3讀 立院臨會將開1個月

2017-12-17

政院盼勞基法、水利會、稅改、總預算案先過關 民進黨團連署加開臨時會

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院本會期將在月底結束，行政院為爭取時效所提勞基法「一例一休」修法，以及民進黨團逕付二讀的「農田水利會組織通則修正草案」、稅改方案修法與明年度中央政府總預算案等四大重要議案尚未完成三讀程序，行政院高層昨表示，行政院與民進黨團溝通已有初步共識，將由黨團連署在明年一月三日加開臨時會拚三讀，政院盼上述四大案優先過關，臨時會將長達近一個月。

政院週四提改善空污行動方案

政院高層說，為解決空污的「空氣污染防制法修正草案」，民進黨立委與行政院也有共識，要在臨時會完成修法，政院本週四院會將提出改善空污的行動方案。至於政院版「礦業法修正草案」是否列入臨時會處理，仍待進一步會商確定。

由於明年度總預算案估計就要花二週進行處理，這次臨時會將開得比較久，經政院與黨團會商，目前規劃臨時會時間是明年一月三日到一月卅一日。

攸關水利會改為官派的「農田水利會組織通則修正草案」，因民進黨團逕付二讀引發藍綠爭論，高層官員表示，水利會改制的修法，是經府院黨共同會商，認為應推動的改革做法，推估修法時程，在明年一月臨時會應可完成修法，這項改革法案要爭取在臨時會過關。

知情官員表示，政院版一例一休的修法有其急迫性，一例一休實施近一年來，社會上絕大多數聲浪要求政院修法務實解決當前遭遇的問題，由於紛擾已久，既傷害企業界，也傷害勞工，行政院不能對民意的呼求視而不見，因此，這次修法是要解決一例一休帶來的後遺症。

官員表示，明年度中央政府總預算案，包含軍公教調薪三％預算，已在立院審議許久，一直未能完成所有委員會的初審，推估時程，總預算案勢必要透過加開臨時會處理，軍公教明年加薪三％部分因屬新增預算，須立院審查通過後才能動支，這將使加薪三％部分延後撥款。

面對朝野戰場將延長到臨時會，政院高層表示，行政院所提「所得稅法修正草案」稅改等上述議案，都有其急迫性，包括一例一休爭議在內，政院都願與在野黨立委協商，以爭取儘速過關。