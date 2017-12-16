違約停權 慶富最久禁投標三年

2017-12-16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍十三日正式和慶富造船解除獵雷艦案契約，國防部昨宣布，國軍已就可歸責於慶富違約具體事由，依「政府採購法」一○一條及一○三條規定通知該公司，將刊登政府採購公報為停權廠商。換言之，待該公報正式刊登日起算，慶富將有一至三年不能參與政府標案或分包廠商。

由於國防部和慶富宣告解約時，點出慶富有五大違約事由。根據「政府採購法」一○三條規定，廠商若違反採購法規定，被刊登為停權廠商之日起算，將有一年至三年不得參加投標、做為決標對象或分包廠商。

針對慶富近日來不斷對外釋放各種訊息，國防部仍堅持「依法依約」立場，委任律師團已有充分應處方案，維護國軍最大權益。國防部也表示，已同步通知第一銀行高雄分行，辦理獵雷艦案履約保證金十七億四六六五萬元，以及該案第一、二期預付款還款保證金計四十八億四二四一萬餘元沒入作業。

國防部也強調，「國艦國造」是我國推動「國防自主」、建立國防工業能量的重要政策，政府推動「國艦國造」的決心，不會因為慶富的個案而有所動搖或調整；且國軍過去具備其他成功的「國艦國造」經驗，如磐石軍艦、沱江軍艦，皆可證明，只要方向與做法正確，「國艦國造」沒有不成功的道理。未來亦將持續推動「沱江艦量產型建造」、「兩棲船塢登陸艦國造」等「國艦國造」案。