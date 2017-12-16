罷昌案今對決 罷免門檻63888

選前之夜 汐止造勢拚場
〔記者俞肇福、林欣漢／新北報導〕時代力量立委黃國昌罷免案今天投票，時代力量、安定力量昨各自動員在選區掃街催票，選前之夜則鎖定大票倉汐止造勢，兩陣營紛紛呼籲支持者出來投票，用選票投台灣民主一票。
投票時間為今天早上八點至下午四點，選舉區為新北市第十二選區，包括新北市汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等區，合格選民共二十五萬五五五一人。依規定，罷免案要通過，除同意罷免票多於不同意罷免票，且必須要有超過四分之一的選民投下同意罷免票，也就是至少需有六萬三八八八張同意罷免票。
結果揭曉 最快下午五點
這次罷免投票共設兩百四十個投開票所，新北市選舉委員會預估，最快今天下午五點，罷免案結果即可揭曉。
選前最後一天，黃國昌本人昨早先到金山老街徒步掃街，推動農學市集的楊儒門也走上街頭，陪黃國昌一同掃街；稍後，黃國昌搭上宣傳車，在萬里區大街小巷掃街，請鄉親出來投票；晚間黃國昌回防汐止，在汐止區公所前廣場集合，徒步掃街。
黃國昌一改昔日在國會問政語調高昂，改以輕聲細語向在場支持者訴求，希望大家今天出來為台灣理性改革，投下神聖的一票。有支持者點頭微笑，有的高喊「第一名的國會立委加油，我們全家都支持你」，讓掃街一整天的黃國昌露出燦爛的笑容。
挺昌罷昌 全台灣都在看
發起罷免立委黃國昌的「安定力量」，昨晚則在汐止火車站前廣場舉行「人民覺醒、罷昌成功」造勢活動，數百人將現場擠得水洩不通，多個樂團輪番上台表演炒熱氣氛，眾人高喊「黃國昌下台」、「人民作主」等口號，也有人高舉「支持一夫一妻、我們在乎您的家庭」、「人民要對話、行使罷免權」等標語。
安定力量主席孫繼正表示，罷免黃國昌是因為他傲慢的態度，只想貫徹自我的主張，無視選區內選民的反應，這次罷免是全台灣都在看的一仗，會改變台灣的政治文化，會帶給人民光明的覺醒。