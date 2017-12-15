新聞幕後》「不惜辭官」陳吉仲全力推改制

2017-12-15

記者楊淳卉／特稿

攸關農田水利會改制公務機關的「農田水利會組織通則修正草案」，原在去年中因當時還是總統當選人的民進黨主席蔡英文喊卡，修法延宕至今，如今再度搬上檯面，引發關注。黨政人士指出，政府從未放棄修法，而是在這一年半間持續低調推進，府與兩院更組成由立法院長蘇嘉全主持的「盤點小組」，對全國農田水利會長各個擊破；對此案著力甚深的農委會副主委陳吉仲，甚至曾在內部會議向蔡總統表達，水利會改制是他任內重要目標，若無法達成，他將不惜辭職。

去年三月執政前夕，民進黨即在黨內成立農漁政策小組，對於水利會改制公務機關一事，達成去年六月前夕修法共識，蔡英文卻在中常會上急喊煞車，表示「以我現在的政治能量，還沒有辦法處理到那裡去」，導致力推修法的民進黨立委蘇治芬，在內部會議向蔡「拍桌」表達不滿。

蘇嘉全「盤點小組」 說服各地水利會長

黨政人士指出，蔡英文當時認為水利會改制案事關重大，未經充分溝通恐引發極大反彈。蔡接著指示扁執政時期曾任農委會主委的蘇嘉全，成立小組處理此案。

據悉，盤點小組規劃，民進黨執政縣市，由縣市長負責向地方水利會會長溝通說服，非執政縣市，則由農委會系統進行說明。

此次修法另一位重要的靈魂人物，就是社運團體農陣出身的陳吉仲。黨政人士指出，陳吉仲一年半間親力親為，逐一拜訪水利會每一位會長，說明修法、展現誠意。雖然部分水利會長不完全支持這項政策，但也明白政府推動修法已成定局。

由於下屆水利會長選舉將於明年二月公告、四月改選、六月就任，因此修法必須趕在選舉公告前上路，頗有時程壓力。