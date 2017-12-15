林聰賢︰改制擴大灌區 可服務更多農民

2017-12-15

〔記者吳欣恬、楊綿傑／台北報導〕農委會主委林聰賢昨天表示，農田水利會改制為公務機關就是希望擴大灌區、服務更多農民，「這個改制是很單純的事」。

林聰賢昨天出席二○一七「台北國際建築建材暨產品展」國產材台灣館開幕，被問及農田水利會修法一事，林聰賢作以上表示。

目前水利會只有服務到四十六％的農民，還有五十四％的農民需要水資源協助，改制目的是希望全面照顧所有的農民。他也強調，農田水利會的改制倡議，從民國八十四年倡議到現在，不管哪一黨執政皆然，但歷次改革都有不同的聲音。

林聰賢指出，這次農委會採取兩階段改革，先修「農田水利會組織通則」停止會長選舉，接續再以兩年多時間，將水利會的資產和員工工作權的保障等制度面做更完整。

水利會擁公權力 可做更多事

林聰賢說，現在農田水利會碰到水資源污染等狀況，沒有公權力，要透過地方政府等其他政府機關才有辦法處理，改制成公務機關也攸關民眾關心的食品安全，因為有環安、有農安，才有食安，如果水資源無法有效管理，那大家對農業的生產就沒有辦法安心。改制將讓農田水利會真正成為能為農民服務、好的公務體系，「這個改制是很單純的事」。

不會將水利會財產充公

對於農田水利會的財產爭議，林聰賢說，農田水利會資產有兩部分，一是在田間灌溉的水利系統，大部分是政府編預算建設，納為公務機關後，更有能力提升管理品質；另外則是都會型的農田水利會存了很多現金和資產，這部分將成立特種基金，專款專用，回饋給農民跟水利會的會員，並沒有將農田水利會財產充公一事。

國民黨立委 批選舉考量

農田水利會改制問題，昨天成為立院經濟委員會質詢焦點，國民黨立委更是輪流砲轟。顏寬恒質疑，缺水期時，民生、農業、工業都需要用水，農民權益會不會被犧牲掉？柯志恩更直指這是選舉考量。

農委會副主委李退之強調，一定會維護農民權益，也沒有考慮到選舉的問題，現在推動的都是延續過去方向，現在只是做到底。