水利會改制公務機關 今拚付委

2017-12-15

民進黨團搶佔立院議場大門 24小時輪班駐守

〔記者楊淳卉、林良昇、施曉光／台北報導〕立法院民進黨團力拚在今天的立院院會將「農田水利會組織通則修正草案」付委審查，國民黨主席吳敦義前天於中常會下軍令，要求國民黨立委有夜宿準備，昨卻被民進黨團捷足先登，搶佔立院議場大門，寒風中廿四小時輪班駐守。

國民黨團書記長林為洲表示，民進黨今天就是要強行付委，如果綠營要硬衝，國民黨就硬擋，如果要談，也可以慢慢沉澱，有其他方案也不一定。

吳敦義下令夜宿 卻被捷足先登

吳敦義昨受訪表示，民進黨的人數多，可以派人搶（排隊），「但搶得了一時，搶不了永久﹗」他強調，水利會是會員共同努力取得土地，並擁有三千億以上資產，政府可以監督，但不該在未獲得共識前，就直接把水利會沒入，國民黨團人數在立法院雖少，但一定要有反對的立場，希望政府重新考量。

「農田水利會組織通則修正草案」規劃將農田水利會由現行公法人，改制為公務機關，會長改為官派；十五名現任會長延任二年四個月，至二○二○年九月卅日止。由於農田水利會改選將於明年四月登場，因此修法必須趕在明年二月選舉公告前上路。

國民黨喊擋 民進黨籲勿再杯葛

民進黨立委蘇治芬、蔡易餘昨召開記者會，要求國民黨勿再杯葛。蔡易餘指出，水利會改制後，水權規劃和政府補助可以更加完善，讓農民都享受到水利會灌溉用水的福利，水利會目前是特殊公法人，又有行政機關性質，有獨立選舉，但歷年投票率不到三成，選舉變得徒具形式。

會中並邀農委會副主委陳吉仲及嘉義農田水利會會長楊明風、高雄農田水利會會長呂文豪出席挺修法。楊明風表示，官派可以提高農民品質，將來會配合政府推行改制政策的推展；呂文豪說，鄉村型水利會沒有政府補助一定會倒，不靠政府根本活不下去。

林為洲則批評，民進黨是「假改革、真強盜」，前總統陳水扁任內，將農田水利會長改成直接選舉，現在民進黨試圖透過修法改成官派，是民主倒退，農民權益無法受到保障。

民進黨團總召柯建銘昨下午曾與林為洲協商，林為洲表示，過去國民黨團把「農田水利會組織通則修正草案」退回程序委員會多次，民進黨未阻擋，國民黨昨原也未要祭出案海戰術杯葛，只是一早民進黨立委就去議場前佔場，一下子被拉高對立，「只能硬衝了」，但失去協商空間並不是好事。

國民黨立委張麗善則說，目前國民黨沒有要大動作反擊，不過，農民是否會有動作，國民黨無法掌控。