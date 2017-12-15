美台軍艦互訪 美智庫：北京在乎 才出言恫嚇

2017-12-15

楊甦棣：川普已回到傳統兩岸政策

〔駐美特派員曹郁芬／華府十三日報導〕前美國在台協會台北辦事處處長楊甦棣今天在「全球台灣研究中心」撰文指出，從川普總統去年和台灣總統蔡英文通電話後，川普已經回到美國傳統審慎的兩岸政策取向。

楊甦棣說，過去十八個月，蔡英文在處理兩岸關係時展現了審慎與溫和的態度，中國較少程度上也是如此。蔡英文沒有擁抱北京偏愛的「九二共識」，但中國國家主席習近平的處理相對是低調的。除非有巨變發生，他認為兩岸關係新的一年不會有戲劇性改善或惡化。不過兩岸關係能撐過近七十年了，這讓人有樂觀的理由。

不過，楊甦棣認為，蔡英文抗拒了北京要求擁抱「九二共識」的壓力，習近平明年再度奪取台灣剩餘的二十個邦交國，不是不可能發生，但這樣只會讓台灣人民與政府進一步疏離中華人民共和國。

易思安：美不應被中國心理戰嚇倒

今天在「全球台灣研究中心」舉辦的研討會上，「二○四九計畫室」研究員易思安說，中國對台灣主要的威脅都是政治戰，美國有必要幫助台灣人對未來保持希望，也讓美國人相信，如果美中被迫一戰，美國一定會贏，美台在心理戰上不能自己認輸。像是談到美台軍艦互訪，華府就有人亂了陣腳，這完全沒有違反美國的一中政策，美國不應該被中國的心理戰嚇倒。

美國國家亞洲研究局政治與安全事務資深主任馬翊庭（Tiffany Ma）則說，美國與其他盟邦進行軍艦互訪或高層訪問通常被視為好事，但在對台關係上卻常被批評僅具有象徵意義，不值得；其實批評的人是在擔心中國的報復，也就是做這些事的成本效益，軍艦互訪就是最好的例子。

她說，美國軍艦出現可增加台灣嚇阻力，讓美軍熟悉這個區域，有作戰上的好處，北京在乎這件事才要出言恫嚇，表示軍艦互訪不是象徵性。不過這是要付成本的，就像中國駐美公使李克新日前發言，面對北京的報復，是要嚴肅評估，因為北京更可能懲罰台灣，像是在川蔡通話後拿掉台灣的邦交國。