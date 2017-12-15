強化空優 專家主張先爭取新一代戰機

2017-12-15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國長期研究解放軍的學者費學禮認為，美國應售我KC-130加油機，增強我F-16戰機續航力；軍方對此言論表示「尊重」，無其他意見。有專家認為，空中加油機應用於具備空優的空域，且我國戰機航程在我防空識別區周邊巡航，並無問題；因此，如我國欲強化空優、對敵制壓作戰能力，應盡力取得新一代戰機、加強聯合作戰，甚至強化巡弋飛彈能量。

盼美售我F-35匿蹤戰機

KC-130加油機為「C-130」運輸機的衍生機種，可提供其他航空器二萬三千餘公升油量，另可掛載「地獄火飛彈」等武裝套件，必要時可肩負「空中砲艇機」打擊任務。

軍方不願對費學禮的建議多加評論，但對於空軍未來建軍方針，我國仍期盼藉由外購方式，取得F-35等先進戰機，「戰機國造」工作也不會間斷。

對於美國學者呼籲美方應售我KC-130加油機，軍事專家揭仲認為，中國空軍在公海巡航路徑，如進入我國防空識別區邊緣，我國戰機航程仍可因應；且空中加油機較為脆弱，須在具備空優的空域作業，「如我國有空優，中國軍機應該也過不來。」

對於我國未來空軍與防空戰力提升，揭仲認為，長期而言，我國應盡力向美採購F-35戰機，如無法取得，只能藉由「以陸制空」提升防空飛彈效能，並增進我方指揮系統存活率，亦可加強「雄二Ｅ」巡弋飛彈的精準度與射程，增強我方對敵制壓作戰能力。另空軍、防空戰力也應和電子反制、網路戰等現代化資訊作戰緊密結合，抵銷我方數量、質量弱點。

立委籲強化預警、電偵機戰力

民進黨立委蔡適應認為，台灣地理條件採守勢作戰，加上我國機場運補方便，我國不太需要空中加油機，如要加強空軍與防空能量，我國應優先取得短場起降戰鬥機，在我國機場被轟炸時，仍可升空迎敵。另軍方也可強化預警機、電偵機戰力，縱使我國地面雷達遭敵軍摧毀，上述機種的空中預警雷達仍能發揮作用。