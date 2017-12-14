海科館與慶陽解約 仍會維持營運

2017-12-14

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部昨日正式委由國立海洋科技博物館執行強制接管海科館營運，接管後，基於公共服務不中斷，目前已開館、公辦民營的主題館等，會如常繼續營運，至於原預計ＢＯＴ興建的海洋生態館，確定明年十月不可能如期開館，但要重啟招商或由政府接手興建，教育部已要求海科館儘快做出評估，選擇關鍵在於速度、那種方式可儘快完成。

沒收1.2億保證金 會續求償

教育部終身教育司長黃月麗表示，依海科館新訂合約，前天已罰滿一千萬元、終止合約，完全歸責於廠商，海科館昨發出兩件公函通知慶陽公司，除告知終止合約，也告知依合約規定，海科館強制接管，因慶陽帳戶被凍結，海科館已代付水電費、外包和協力廠商費用，雖沒收履約保證金一億二千萬元，之後仍會求償。

至於廠商投資海洋生態館ＢＯＴ部分是否會繼續蓋完？黃月麗表示，以前ＯＴ和ＢＯＴ兩案綁在一起招商，誘因較大，後續如要重啟招商，是否一起或分開處理，均要再做評估，如由政府接手興建，則須爭取公共建設計畫經費，因明年預算已編列，只能爭取一○八年預算，原定明年十月開館是不可能如期，最快後年才能編預算，不管是依促參法辦重新招商或政府用公共建設計畫經費接手興建，重要關鍵是速度、那一樣比較快。