慶富海巡艇案解約 被求償逾12億

2017-12-14

〔記者蘇芳禾、洪定宏／綜合報導〕海岸巡防署署長李仲威昨在立法院答詢表示，慶富公司承造巡防艇第十四艘逾期交船，已在十一月二十六日解約，財務沒有損失，並向慶富求償新台幣十二至十三億元，未來重新開標會改採最有利標。

將改採最有利標

立法院內政委員會昨天審查海洋基本法草案及海岸巡防法第五條條文修正草案，邀請李仲威列席報告並備質詢，但立委仍聚焦慶富案後續解約與重新招標議題。

李仲威表示，海巡署付款原則上是四艘一批，且有相關履約保證，財務目前沒有損失，但已交船的十三艘巡防艇後續保固及未交船的十五艘巡防艇要另行招標，會向慶富求償十二至十三億元。

國民黨籍立委曾銘宗說，傳出有人要投資慶富一百億元，雖然不太可能，但若為真，未來是否可能再與慶富續約？李仲威表示，解約後就將慶富列為不良廠商，「未來他這個機會可能就不會有。」

民進黨立委張宏陸則詢問重新招標作業進度，李仲威說，修正計畫已報到行政院，行政院核定後就能重新開標。未來招標不會再採取「最低標」方式，會改採「最有利標」，不僅是船廠能力，造艦也能獲得更好保障。

至於慶富承租的興達港土地，漁業署強調，主要是修建一般漁船，今年五月三十一日才簽約，已繳一年四四一萬元租金，並進行地質鑽探，全案和國防部或國艦國造案件無關。