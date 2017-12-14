慶富︰國防部片面解約不合法

2017-12-14

〔記者黃良傑／高雄報導〕軍方正式和慶富造船公司解約。慶富昨晚發表聲明，認為國防部片面宣告解約不合法，而採購合約不斷要求廠商提出鉅額擔保，以致難以履行，而後再片面解約、求償，坑殺廠商，有違公平合理原則，將採取適當法律行動。

慶富聲明指出，經與投資人協議獲允新台幣一百億元之借款，並擬將該借款分次信託予銀行控管，有足夠資力確保獵雷艦的履行，國防部卻片面宣布解約，事實上均未達解約條件。

慶富強調，已於十二月十一日函請國防部返還其宣稱沒收的預付款還款保證金二十四億餘元及利息，並擬將全案送請監察院，調查其採購合約違反政府採購法預付款及預付款還款保證等規定。

將採適當法律行動

聲明指出，依行政院函示，公共工程標案其發包預算金額在新台幣五千萬以上者，應於工程契約中納入預付款相關規定，國防部卻未在獵雷艦工程合約中約定給付慶富預付款。

慶富律師團認為採購合約，一方面未約定給付分期進度款以外的預付款，卻又要求契約總價五十一％以上的同額預付款還款保證，依據採購契約要項規定，契約違反法令或無法執行，應視同無效。

慶富指出，義大利外交部所核准之儎台及技轉輸出許可是依海軍於前年二月所簽署的最終使用證明辦理，強烈建議海軍終止合約決定前，應召集各方參與合約之單位共同討論，並設想出讓專案可以繼續執行之方案。但國防部未與各國協力廠商協調解決方案，貿然宣告解約，影響我政府信用。