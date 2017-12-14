慶富聯貸案踩雷 8行庫已提存50億呆帳

2017-12-14

銀行團︰聯貸最大損失為125億

〔記者盧冠誠／台北報導〕國防部昨正式函告慶富造船解除獵雷艦採購案契約。銀行團主管表示，獵雷艦聯貸的最大損失為一二五億元，不論國防部是否宣布解約，不會增加聯貸銀行團損失；到十一月底，踩雷的八大公股行庫合計已提存超過五十億元呆帳，以最大債權銀行第一銀行超過十三億元最多。

最大債權銀行一銀 逾13億最多

銀行團主管昨指出，會持續對借保戶起訴或聲請本票裁定，以取得執行名義，俾聲請法院強制執行、拍賣擔保物及假扣押物。

針對慶富集團授信案，其實多數公股行庫早已不樂觀，並於上月積極提列呆帳。據統計，截至今年十一月底，八大公股行庫合計已提存超過五十億元呆帳，僅國銀龍頭台灣銀行尚未提存。

全體公、民營金融機構對慶富集團的最大可能損失為二○一億元（含獵雷艦聯貸案一二五億元），其中公股行庫就占了約四分之三，相當於一四九億元，成為最大苦主。

受到陸續提存呆帳的影響，多數公股行庫十一月獲利大減，其中，規模較小的台企銀稅前盈餘僅剩一億餘元，月減近八成，影響最為劇烈。

若光就獵雷艦聯貸案來看，台銀、土地銀行最大損失各約十二億元，台企銀、合作金庫銀行、華南銀行最大損失各約十七億元，主辦行一銀則是三十五．五億元。

至於受傷較輕的彰化銀行，由於獵雷艦聯貸的最大損失約六億元，提存壓力相對小，即使全部提足，今年獲利仍有機會突破一四○億元，續創歷史新高。