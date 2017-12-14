慶富案追究刑責 立委促查公股銀行

2017-12-14

二度南下雄檢 顏大和︰盼儘快偵結 但不會要求時間表

〔記者鄭鴻達、黃良傑／綜合報導〕國防部昨正式函告慶富公司解約，在刑責追究部分，時代力量立委黃國昌點名行政院前秘書長簡太郎、第一金控前董事長蔡慶年、台銀前總經理蕭長瑞、金管會前主委李瑞倉、陳慶男父子與慶富前執行長簡良鑑等人應負起相關刑責。民進黨立委王定宇表示，九家公股銀行聯貸案，應為未來調查重點；國民黨立委馬文君說，刑責應由檢調根據證據來追查，盼加快偵辦腳步，讓證據來說話。

檢察總長顏大和昨二度南下雄檢，了解獵雷艦案與相關分案偵辦進度，並為承辦的檢察官們加油打氣。他會後表示，結案沒有時間限制與壓力，能儘快偵結最好，但不會要求時間表。

黃國昌︰追究所有失職官員

對於獵雷艦案的責任追究，黃國昌表示，慶富案後續應監督所有涉及犯罪行為共犯的刑事責任追究、所有涉及違法失職官員的行政責任追究，及所有違反注意與忠實義務者的民事求償。他呼籲千萬別再「大事化小、小事化無」、「包庇縱容、息事寧人」、「高官卸責、全民買單」。

黃國昌也呼籲行政院長賴清德展現魄力，履行「究責到底、沒有上限」之承諾，並點名應追究刑責之對象，包括簡太郎、蔡慶年、蕭長瑞、李瑞倉、其他涉及背信的公股銀行負責人、涉及協助假財報與虛偽增資的會計師，「當然還有陳慶男父子與簡良鑑！」

王定宇︰檢調偵辦進度太慢

王定宇表示，海軍「民事」契約的解約有保本並未損失，真正造成國家損失的，是九家公股銀行的聯貸案以及元大銀行等短期融資部分，其中放貸過程應查詢是否為軍方合約商，以及是否違反銀行的財務評估。

王定宇說，對於軍方是否有刑責部分，就交由檢察官調查，目前檢方調查的總統府前副秘書長熊光華與簡太郎等人，都是針對銀行這一塊，應為未來刑責調查重點。他也表示，檢調偵辦進度太慢，希望檢察官能加快腳步。

馬文君︰財政紀律控管太差

馬文君表示，刑事責任應由檢調單位根據證據去檢視，重新審視案件，並根據更多證據去釐清案情，此案看得出來財政紀律控管非常不好，軍方預算任意流用，希望能加快調查腳步，讓證據來說話。