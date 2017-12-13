蔣介石認證 中廣為黨營事業

2017-12-13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將召開中廣聽證會，聚焦中廣是否為國民黨的附隨組織，黨產會調查報告揭露，中廣公司曾在國民黨中央委員會上，建請黨中央「重新訂定中廣經營政策」；總裁蔣介石當場裁示，「在心戰宣傳方面，報紙等都不如廣播重要，黨應檢討研訂正確的廣播政策」，由中廣負責黨的宣傳工作。

黨產會發言人施錦芳表示，本次中廣聽證會主要爭點為，中廣公司自設立時起，是否曾由中國國民黨實質控制其人事、財務或業務經營，十二月二十一日聽證會當天，將邀請學者專家及當事人、利害關係人出席說明。

中廣人事派任 文工會決定

根據黨產會調查報告，國民黨不僅控制中廣公司人事，人事派任曾由國民黨文工會決定，人事也須經國民黨中央財委會考核，中廣員工均加入黨工保險制度，中廣更有向國民黨中央業務報告的義務。

「中廣公司業務奉國民黨政策而定！」黨產會指出，一九六○年九月，國民黨第八屆中央委員會第三次會議上，蔣介石對於中廣公司經營政策，指示廣播在心戰宣傳的重要性，要求第四組隨時檢查，糾正缺點。

一九六三年國民黨中委會第二十六次會議，蔣介石曾指示，「中國廣播公司與政府所訂新約，可依下列原則辦理，其對大陸心戰及國際宣傳，係協助政府工作，統經應由政府以租用方式全部負擔」。

刊物自爆「黨營的文化事業」

調查報告引用中廣出版《中廣六十年》，該書表明中廣「效忠黨國、回饋社會」，並強調「我們首先不要忘掉我們是黨營的文化事業，我們要為中國國民黨傑出的理念和所信奉的三民主義去奮鬥」。

在中廣人事部分，國民黨文工會在一九八六年曾發函告知中廣，「貴公司總經理蔣孝武同志另有任用，所遺總經理職務，奉核定由貴公司副總經理唐盼盼同志升任」，顯示中廣人事由國民黨中央所調派。

此外，在中廣財務方面，一九六八年十月，當中廣公司資本公積轉增資後，依據國民黨發行的「本黨經營事業概況」記載，「增資為新臺幣一億元，全部資本均屬中國國民黨黨股」；中廣也在《中國廣播公司大事記》一書中，以黨營事業身分自許，稱「十餘年來，公司極力擴張業務，爭取廣告營收，但從未忘記公司是黨營的示範企業」。