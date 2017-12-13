台電補助救國團辦「愛迪生」活動 立委批「掛羊頭賣狗肉」

2017-12-13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院經濟委員會今排審台電明年度預算，外界發現，台電竟以「捐助愛迪生紀念籌備會暨一年愛迪生自然科學研習會」名義，編列一百六十萬元委由救國團辦活動；對此，朝野立委紛紛質疑，台電不要以「掛羊頭賣狗肉」方式補助救國團，救國團和愛迪生到底有何相干？

根據台電一○七年度預算書，在行銷費用項目上，單列一筆一百六十萬元「捐助愛迪生紀念籌備會」預算，備註欄說明「贊助辦理愛迪生誕辰紀念大會及自然科學研習會」。

預算書刻意不提「救國團」 規避國會監督

據調查，該筆預算是補助給中國青年救國團，但台電卻刻意在預算書不提「救國團」三個字，規避國會監督，避免預算被刪。

根據台電公司歷年捐助資料，台電在過去三年，皆補助救國團一百五十五萬元辦理此活動，二○一三、一四年則為九十四萬元，明年度增加至一百六十萬元；相較台電補助其他社團僅十幾萬元，救國團獨受台電青睞，補助最多。

民進黨立委賴瑞隆痛批，愛迪生是外國人，到底與台電有何關係？不要因為愛迪生是發明大王，因為電燈泡和電有扯上邊，就用這些名目來補助救國團，即便是自然科學研習會，何以每年皆由救國團辦理？

立委︰愛迪生與救國團何干 補助應該全刪

「預算應全部刪除！」時代力量立委徐永明砲轟，台電不要在預算書上「掛羊頭賣狗肉」，不讓立委知道錢是撥給救國團，國營企業竟私下與黨國的附隨組織建立臍帶關係，須立即與救國團劃清界線。

徐永明質疑，愛迪生跟救國團毫不相干，救國團更非自然科學專業的單位，何以從戒嚴時期一直年年贊助，委由救國團辦理？難道台灣沒有更專業的自然科學團隊？若要辦，應該要找其他單位，不能獨厚救國團，預算必須拿出來監督。

台電︰威權時代就贊助 啟發學子對科學興趣

對此，台電表示，愛迪生自然科學研習會是由台電前總經理黃煇於一九六○年創辦，目的在於啟發學子對科學的興趣，贊助研習營早在威權時代就開始，因救國團來申請才會補助。

台電指出，因愛迪生發明了電燈，故以愛迪生的名義來紀念，研習營每年兩梯次、共三百名學員，主要針對全國高中職數學及自然學科成績優良學生，也保留兩成名額給清寒弱勢學子，活動包括科學、實驗課程，參觀竹科園區和台電公司。