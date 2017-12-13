慶富獵雷艦案 雄檢首傳熊光華

2017-12-13

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署昨首度傳訊馬政府時代的總統府副秘書長熊光華，了解二○一五年慶富公司董事長陳慶男帶財務顧問黃高明入府，究竟談什麼？是否有「行政高層」介入聯貸案？熊光華表示，從頭到尾慶富都是向府方陳情基隆海科館的ＢＯＴ案，獵雷艦案隻字未提，訊後獲請回。

總統府日前公佈陳慶男父子進入總統府的六次紀錄，五次發生在馬政府時期，有四次是應邀參加外賓國宴，其中一次陳慶男則帶財務顧問黃高明見當時的副秘書長熊光華。

雄檢昨傳喚熊光華，調查陳慶男當年入府是為何事。熊光華向檢方表示，二○一四年他陪同馬總統到基隆海科館訪視時，陳慶男當天遞交一份陳情信給馬，由熊收下。

稱陳慶男入府 只談海科館

熊光華表示，慶富向府方陳情慶富子公司慶陽在基隆國立海科館ＢＯＴ案，總統府循例函請行政院相關部會處理。由於該案項目複雜，二○一四年三月，他曾與當時的公共工程委員會主委陳振川、教育部次長黃碧端等人，當面與慶富討論陳情內容，完全與獵雷艦案無關。

據了解，熊光華向檢方指出，後來在陳慶男要求進一步了解陳情處理進度下，才與陳慶男約在二○一五年十二月九日於總統府內見面，當時陳帶了一人作陪，雙方也只是禮貌性會晤，前後大約三、四十分鐘；後來媒體披露，他才知道陪同者是黃高明。