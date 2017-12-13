川普前幕僚長蒲博思訪台 今發表演講

2017-12-13

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部委辦「台美日三邊安全對話研討會」今將登場。其中，對台友好的川普政府前白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）應邀來台，並將在研討會中發表專題演講。

應邀出席台美日安全對話

外交部昨指出，由我方「遠景基金會」、美國智庫「傳統基金會」及日本智庫「笹川平和財團」（the Sasakawa Peace Foundation）合辦的第七屆「台美日三邊安全對話研討會」，今天將在台北登場。

今年三邊安全對話議程中依照慣例安排「台美日三邊國會議員對話」，日本眾議員鈴木馨祐、日本參議員松川琉依、美國前眾議員派特里（Tom Petri）與民進黨立羅致政及國民黨立委江啟臣等人將在會中進行對話。

除邀集美日議員，研討會國際學者專家包括美國傳統基金會亞洲研究中心主任羅門、傳統基金會外交暨國防政策副會長卡蘭法諾、前美國駐中武官甘浩森與能源研究學會會長派爾等人；日本則有前海上自衛隊中將堂下哲郎、前統合幕僚學校校長、海軍中將坂田龍三與日本前官員、笹川平和財團安保議題組長佐分利應貴等人。

根據議程，研討會將就「亞太共同戰略利益—安全情勢變化及台灣戰略價值」、「能源安全合作—前景及建議」與「非傳統安全合作—網路安全及人道救援、災害防救」等議題進行討論。