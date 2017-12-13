美評估軍艦互訪 我樂見其成

2017-12-13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普簽署「二○一八國防授權法案」，包括要求美國國防部研究台美軍艦互訪的適宜性與可行性。我軍方人士昨日表示，對於台美交流樂見其成，也尊重美國政府評估與執行。

盼先由人道救援起步

對於台美雙方軍事交流項目，軍方人士表示，由於台灣國際處境特殊，現階段仍應「慢慢來」，先由人道救援等較不涉及政治敏感議題者為優先。至於軍方現役高層互訪、參加「紅旗」等特定操演，不宜對外宣揚，但雙方提升互動層級，對我國而言並非壞事。

另對於軍艦互訪可行性，以及我方對未來軍購、軍演的確切期待項目，軍方人士不願多表示意見，僅稱「尊重美國政府的評估與執行方式」。

另外，美國前總統歐巴馬簽署的「二○一七年國防授權法案」內容曾提及，美國政府應評估我國參加環太平洋軍演、加強現役軍方高層互訪、重新架構雙方戰略對話等，但上述措施並無具體進展。

學者：應積極爭取交流

台大政治系副教授陳世民認為，雖我國和美國交流層次，主動權並非在我方，美方是否會因考量中美關係，遵照法案內容確實執行，也有待進一步觀察；但在中國頻文攻武嚇、軍機接近台灣之際，我國應爭取和美方交流機會，並將我國遭受到的威脅訴諸國際。

立委：美對我安全保證

民進黨立委蔡適應指出，「二○一八國防授權法案」重點可分為「加強高層互訪」、「聯合軍演」、「軍艦互訪」三個層面，皆可視為美國對我國的安全保證，尤其「加強高層互訪」為「中美共同防禦條約」廢止後，我方欲爭取的重點項目，「聯合軍演」亦可增進我國自我防衛與雙方聯合作戰能力，「軍艦互訪」雖象徵意義較大，但亦可做為美國軍艦臨時停泊維修、撤僑的選擇地點。不過，上述舉措如何落實，都有賴台美雙方進一步密切洽談。