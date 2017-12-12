資安即國安 蔡：建國家級資安團隊

2017-12-12

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨日出席資安週活動時強調，將建立國家級資安團隊，確保數位國土安全，同時將地方政府納入國家的資安防護網，培養相應的能力，面對資訊安全挑戰。總統還說，台灣有一群年輕而且充滿活力的白帽駭客，這一股創新和創業能量應該被釋放出來，為台灣資安產業注入新的契機。

白帽駭客 為資安業注新契機

為落實「資安即國安」，總統府與國安會於昨日起至十五日（週五）舉辦「府會資安週」，由參展單位在總統府一樓區域展示，總統先在總統府大禮堂親自感謝在第一線從事資訊、資安的人員，隨後前往展示攤位，體驗民眾可能面臨的資安威脅，也了解政府機關的資安維護技術與防護工作成果。

蔡總統指出，去年就任以來，就把資安提升到國安層級，並由國安會和行政院共同研擬，制定了三項國家級的資安目標：一、打造國家級的資安機制；二、建立國家級資安團隊，確保數位國土安全；三、推動國防資安技術自主研發，落實產業發展。

總統進一步說，政府也會將地方政府納入國家的資安防護網，讓台灣各城市在邁向「智慧城市」的過程，能培養出相應的能力，面對資訊安全的挑戰。最重要的是，希望台灣的資安產業能持續發展。而資安產業發展的關鍵在於人才，例如Hitcon（台灣駭客協會）就是值得重視的人才。事實上，台灣有一群年輕且充滿活力的白帽駭客，這一股創新和創業能量應該被釋放出來，為台灣資安產業注入新的契機。換言之，資安產業的創新創業需要活潑的制度環境，人才的潛力才不會受到壓抑。

參與此次資安週活動者包括Hitcon、金管會、通傳會、科技部、經濟部工業局、法務部調查局、警政署刑事局及行政院資安處。調查局現場也向蔡總統說明發生在去年七月第一銀行的ATM遭盜領事件，並演練如何不碰觸ATM也不按密碼即可吐出鈔票的犯罪手法。

總統在工業局攤位時，看到模擬駭客侵入民眾家中網路攝影機，並監看家中貓咪等情況，不禁直呼：「好恐怖喔！」「這滿恐怖的！」