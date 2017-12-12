打破鳥籠公投 公投法今拚三讀

2017-12-12

〔記者楊淳卉、林良昇、鍾麗華／台北報導〕立法院院會今將表決「公投法部分條文修正草案」，預計可完成三讀程序。立院民進黨團總召柯建銘昨表示，黨團將採審查會版本通過三讀；在公投門檻方面，提案門檻為選舉人總數萬分之一，連署門檻百分之一．五，通過門檻為有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達選舉人總額四分之一以上。

包括人民作主基金會等民間團體都認為，二○○三年在國、親主導下，通過了高門檻的「鳥籠公投法」，完全限制人民公投的權利，以致十四年來，六次全國性公投皆遭封殺。一旦今天按民進黨團主張三讀通過，公投的提案、連署與通過門檻都全面下修，將被視為打破「鳥籠公投」。

立院院會上週五已二讀通過部分條文，公投的投票年齡由二十歲降至十八歲，全國性公投的主管機關由行政院改為中選會，並廢除公投審議委員會。

在公投相關門檻部分，朝野黨團唯一有共識的是將提案門檻，從現行最近一次總統、副總統選舉選舉人總數的千分之五降為萬分之一；但連署與通過門檻，朝野主張則有差異。

國民黨團書記長林為洲表示，修法過後，連署門檻降低，又可以網路連署，未來爭議性的法案，出了立法院，就會慣例成為公民複決，第一個用到的就是「勞動基準法」，勞團一定會發起。

對於國民黨提出公投採不在籍投票、反對行政院具有公民投票提案權等，民進黨團書記長何欣純表示，民進黨團支持不在籍投票，但在黨團版修正動議中，不會在公投法內處理不在籍投票的細則，將另以「選罷法」修正、或另以專法規範定之。

至於時代力量黨團提修正動議，要求領土變更、修憲納入公投法，民進黨立委李俊俋表示，民進黨團認為法律不能逾越憲法，不會同意時代力量修正動議。

親民黨團總召李鴻鈞說，親民黨支持人民有容易發動公投權利，但若要給政院有發動公投權利，也應防止行政權濫用公投擴權，若公投不過，內閣應總辭。

中國國台辦批台獨 陸委會稱深化民主

中國國台辦主任張志軍昨與新黨訪問團座談時暗批公投法修法。他說，台獨勢力動作頻頻，不斷變化花樣，在文化、教育、社會等領域推行「去中國化」，尤其是一些勢力正在推動所謂「修法」，甚至鼓噪「台獨修憲」。

對此，陸委會反批，陸方不瞭解民主制度的常態發展需要，並藉口對台施壓；陸委會強調，台灣近來所推動的政策及國會審查的各項法案，目的是透過推動改革，完善治理與深化民主。