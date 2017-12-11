北市長之役 綠議員：推會贏的人

2017-12-11

〔記者邱燕玲／台北報導〕民進黨對下屆台北市長人選仍未決定，民進黨立委段宜康日前再度主張民進黨在台北市不能放棄提名，台北市議員梁文傑昨受訪指出，如果民進黨要推人，「一定要推會贏的人」，不是為了賭一口氣；雖然他覺得很難，但黨中央仍應繼續尋找這個「會贏的人」；民進黨立委李俊俋主張執政黨應自推人選，「目前就算民調輸十五％以內都還有機會」。

李俊俋：民調輸15趴都還有機會

至於「能贏」的人選，若不考量個人意願，黨內評估認為，包括高雄市長陳菊、行政院長賴清德、金管會主委顧立雄、文化部長鄭麗君等，都是可以一戰的人選。梁文傑則坦言，「目前還沒想到，黨中央要繼續想」。

段宜康日前在臉書ＰＯ文認為民進黨北市不能放棄提名，李俊俋也在底下留言表示，他贊成民進黨自提人選，「政黨提名不能只論輸贏，原則、價值才是重點，更何況勝負在未定之天」。

李俊俋昨受訪指出，做為一個執政黨，在首都市長選舉不推人選很奇怪，就算與別人合作，也應找理念相近者。他指出，民進黨現在因為執政，所以在各縣市的民調都很不利，但包括北市在內，「輸十五％都還有機會」，他建議可以從幾個有意願的人選中思考一下，在北市打出不同的選戰，畢竟民進黨在北市已有近廿年未執政，應有新意與企圖心。

民進黨台北市黨部主委黃承國受訪坦言，目前基層依舊對台北市長柯文哲很不滿，認為「民進黨沒理由不推人」，而且基層覺得民進黨是有勝算的；黃承國說，支持者或從政同志都很心急，希望黨中央儘快做出決定。

梁文傑則認為，如果只是「為推而推」、或是不滿柯Ｐ而推，這樣沒有意義，選舉不是賭氣，要推就要推會贏、有勝算的人，否則最後若由國民黨拿回台北市怎麼辦？他表示，最好的方向就是自推會贏的人，其次是與柯Ｐ合作讓他勝選，民進黨最不希望看到的就是北市讓國民黨重回執政。