三名中國「人權惡棍」 入台被拒

2017-12-11

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國上月底以「顛覆國家政權罪」重判台灣非政府組織工作者李明哲五年，加上近來對台不友善舉措，我方滾動檢討兩岸政策，提出反制措施，其中包括拒絕中國「人權惡棍」來台。相關官員透露，由移民署、陸委會等機關組成的聯審會，近期至少拒絕三名迫害法輪功的中國人士來台，而他們的「專業交流團」也整團被駁回，都不准入境，政府堅持捍衛人權價值。

至於從中央到各省市的台辦人員是否能來台？官員解釋，目前每週仍有數團，基於其在中國服務台商與台灣人，如「卡住」不讓他們來台，恐不被諒解，但在入境前會要求切結「四不」，即來台期間不得發表政治言論、不得接受媒體訪問、不得有統戰行為、不得與原住民私下會晤；而移民署也會進行訪視，隨時掌握他們是否照行程走。

官員坦言，兩岸官方交流未打開，中方刻意操作，對台採取單方限縮作為，但兩岸交流應是雙向而行，中方除限制中生、中客來台，我方學者、官員、海陸兩會人員赴中也被以各種名義推遲或拒絕，文化總會副秘書長張鐵志上週入境香港被拒。

迫害法輪功 交流團整團禁入境

為了反制，我方已限制迫害法輪功的「中國人權惡棍」入境。官員解釋，中國設有中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室，又稱「六一○辦公室」，專責協調各機關鎮壓法輪功，不僅中央，各省市也有相關單位。台灣法輪功已送出人權惡棍名單給聯審會，至於法輪功之外，NGO團體也陸續提出迫害人權的「黑名單」。

台灣法輪功人權律師團發言人朱婉琪表示，法輪功提出的中國人權惡棍名單至少五千人；過去馬政府時代對此置之不理，當時台灣法輪大法學會只好對入境台灣者提告，一共告了十人，包括時任北京市長的郭金龍、安徽省長王三運、廣東省長黃華華及湖北省「六一○」領導小組組長、湖北省委副書記楊松等人。

朱指出，高檢署檢察官當時還對他們強調，「這是馬英九請來，高檢會受理嗎？」果真這十案都被簽結，但這已違反「國際刑事法」的普遍管轄原則。與馬政府相比，蔡政府限制人權惡棍入境令人振奮。事實上，法輪功今年十月也提交這份名單給美國國務院，盼美國政府禁止人權惡棍入境，若在美國有財產的話也應予凍結。