政治受難者家屬︰盼父輩鮮血沒白流

2017-12-11

〔記者蘇芳禾／台北報導〕文化部昨舉辦「世界人權日紀念活動」，政治受難者家屬代表何穎紅表示，他的父親、伯父、叔叔在二十多歲時，同一天被槍決；他在初中畢業前，家中每個月警察都會來兩次，母親也不敢和陌生人接觸，希望他父親那一代的鮮血沒有白流，不要再因為黨派、思想不同，讓人民活在恐懼中。

何川三兄弟 同樣 20多歲 同日被槍決

政治受難者何川的獨子何穎紅昨代表受難者家屬發表感言。何家除了何穎紅父親何川，還有何阿水及何秀吉共三人同在台北霞海城隍爺聖誕出巡的日子蒙難。

何穎紅說，家人仍感到心中悲苦，「因為白色恐怖陰影仍在我們家當中」。母親一直活在陰影中，不太敢和陌生人說話，也不敢踏入公家機關，連去郵局、銀行都要人陪伴，也告誡他不要涉入政治。「這一年我三歲，我母親二十二歲，先父二十八歲。」

何穎紅還說，他很感激與父親同牢房的江槐邨憑著記憶，於二○○三年將父親於一九五一年春天，在獄中等待判決時寫的一手絕命詩一字一句還原，並請高雄的同房難友張大邦以宣紙書寫後送到他家。這首短歌日文寫道，「當拂曉彩霞顯露的時候，黑夜即將破曉，到時候請以溫暖的雙手，擁抱我冰冷的屍體吧。」何穎紅說，他看了父親臨刑前的檔案照片，雖被五花大綁，仍然昂首挺胸微笑，挺身就義，「這是他多麼勇敢的表現」。

何穎紅表示，父親專精數理，中英德日語都通，二二八事件後，幸運逃過一劫，返回台南擔任教職，後來仍被控「意圖顛覆政府」被判死刑。在那個不公不義的社會，一個二十八歲知識青年就這樣被犧牲。

何穎紅表示，希望父親那一代被犧牲的台灣精英，鮮血沒有白流，青春沒有被浪費，每個國人基本人權不要再被踐踏，不要再因為黨派、思想，活在恐懼當中。

典禮中，總統也頒發捐贈文物感謝狀、回復名譽證書給受難者及家屬；其中，黃秋爽一家共七人受難，她捐贈文物為父親在獄中寫的遺書。遺書寫道「在次一個社會裡，妳們應該毫不客氣的甩脫這種沉重壓力，與男人對等地並駕齊驅。這是我能留給妳們的唯一紀念品。」