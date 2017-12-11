蔡英文：轉型正義 不應簡化為改名

2017-12-11

不是一竿子打翻一船人

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統昨出席「世界人權日紀念活動」，對促轉條例三讀後有人表示要改路名、校名，她致詞時表示，「把那段我們共同走過的苦痛，直接簡化為改名，是很可惜的事情」。真正的轉型正義，是促進和解的嚴肅工作，包括真相調查、司法平反、社會溝通等；「轉型正義不是一竿子打翻一船人，這種作法絕對不會帶來和解。」

蔡英文也特別介紹了八名當年國內外救援台灣政治犯的來賓，包括包括桐越大道、渡田正宏、艾琳達、韋傑理、陳美津、許世楷、盧千惠、謝秀美；蔡英文說，「台灣人會繼續守護自己的民主，台灣值得各位當年冒著危險，投入救援的工作。」

文化部舉辦的「二○一七世界人權日紀念活動」昨在台北賓館登場。蔡英文表示，十年前的今天，是景美人權園區開幕，十年後，民進黨重新執政，完成國家人權博物館立法，人權館即將正式成立，加上促轉條例的通過，轉型正義法治基礎越來越完備。

蔡英文說，未來促轉會將繼續清理政治檔案，並且結合民間口述歷史成果，啟動轉型時代真相調查工作，轉型正義不是一竿子打翻一船人，這種作法絕對不會帶來和解，她期許促轉會，要做到創造和解社會的氛圍和對話空間。

促轉會 要創造和解氛圍

蔡英文也舉例，有一次白色恐怖受難者陳孟和在綠島策展，有一對夫婦參觀完展覽，特別走到他面前自我介紹，指丈夫是調查局退休、妻子是警察局長，妻子向陳孟和說，「我和我先生在解嚴前配合政府執行一些工作，可能有對不起你們的地方，在這邊我要向你深深的道歉」。臨走時還向陳孟和深深一鞠躬，陳孟和則和他們擁抱、道別。蔡盼望以後的促轉會，要為台灣人民創造出這樣和解的場景。

副總統陳建仁昨天出席文化部「世界人權日」感恩餐會時表示，政府將持續為轉型正義而奮鬥，讓台灣成為亞洲最具指標的人權國家。

陳建仁引述德籍古倫神父所著《從苦難看到希望》一書表示，最重要的是要釐清歷史的真相，對於國家暴力的制度要深切地反省，並真正的道歉，如此才能有真正的寬恕及和解，才有更美好的未來。

陳建仁也提到一段祕辛，指高俊明牧師曾向他表示，當年高因協助施明德而入獄，當時天主教教宗若望保祿二世曾派人探視他並表達關懷，台灣的民主可謂是血淚交織而成。