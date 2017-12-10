中國駐美公使嗆武統 陸委會：狂妄蠻橫

2017-12-10

〔記者彭琬馨、施曉光、李欣芳／台北報導〕中國外交部駐美公使公開宣稱「美軍艦抵高雄之日，就是解放軍武統台灣之時」，陸委會發言人邱垂正昨晚指出，在當前兩岸及區域關係複雜敏感同時，中共外事人員不思維護和平穩定，在美國首府以荒謬的、不負責任的方式，強調動用所謂「反分裂國家法」的軍事手段來恐嚇台灣，我們絕不接受此種自大狂妄、蠻橫無理的態度，也向中共當局表達強烈抗議與不滿。

外交部：絕不在壓力下屈服

黨政人士則罵說，很難想像這種對區域和平毫無責任感的粗暴言行，竟出自一個大國使節的嘴裡，言行活脫像是個文明前來的土包子。

對於美國會通過的國防授權法要求美台軍艦互訪，外交部發言人李憲章表示，美國國會透過立法行動對台展現善意，並表達對強化台美安全合作之支持，外交部表示歡迎及感謝。至於中國官員的言語恫嚇，李強調，政府一向致力推動兩岸關係和平穩定發展，並持續透過溝通對話解決分歧。政府不會走回對抗老路，更絕不會在壓力下屈服。

陸委會則聲明表示，中國部分官員一方面強調所謂「心靈契合」、「尊重台灣社會制度與生活方式」，另一方面卻以強勢武統威嚇台灣人民及與我友好國家，這並非自稱國力崛起一方的負責任作法，我政府維護台灣尊嚴的立場，也絕對不會因此妥協屈服。

陸委會並呼籲中國，兩岸唯有對話溝通化解分歧，才能開展相向而行的兩岸關係。政府已多次強調，我方反對任何以單方非和平法律或軍事舉措處理兩岸關係，無助於雙方的良性互動。

立委：中國自信心脆弱

民進黨立委王定宇受訪也說，中國公使此番嗆台言論，足以凸顯中國「武力很強大，文明很弱小」，雖國家在崛起，自信心卻很脆弱；王說，中國喊武力統一台灣已經很長一段時間，台灣不用受其文攻武嚇影響，唯有發展自身國防實力才是最重要關鍵。

民進黨立委羅致政表示，台美軍事合作是對中國在亞太地區武力提升的必要手段，相信美國有很多支持台灣友人，台美關係未來不必然會受到直接影響。民進黨立委蔡適應也認為，美方不會因為中國的此番談話就改變原先政策。

國民黨立委馬文君指出，美中各有國家利益考量，台灣應避免成為其談判籌碼，因此不需受個別談話影響，而是應該掌握自身國家利益，以國家和平利益為主要考量。