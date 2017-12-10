政院籌組促轉會 動用第二預備金

2017-12-10

〔記者李欣芳／台北報導〕為落實轉型正義，行政院加速籌組「促進轉型正義委員會」，政務委員羅秉成已在八日召開首次籌備工作小組會議，討論促轉會將下設開放政治檔案、清除威權象徵、平復司法不法還原歷史真相、不當黨產之處理及運用等四組所需人力與預算，由於明年度中央政府總預算案已送請立法院審議，新設的二級機關促轉會所需預算擬動用行政院第二預備金辦理。

任務總結報告 預定兩年內提出

條例規定，促轉會為二級獨立機關，設置委員九人，由行政院長提名，經立法院同意後任命。行政院長提名時應指定一人為主委、一人為副主委，主委、副主委及其他委員三人為專任，其餘四人為兼任。全體委員中，同一政黨人數不得超過三人，同一性別人數不得少於三人。知情人士指出，促轉條例明定促轉會委員九人當中，同一性別人數不得少於三人，這將增加尋找專業委員人選的難度。

促轉會是任務型編制，預定兩年內提出任務總結報告，若未於期限內完成，得報請行政院延長，每次以一年為限。

羅秉成表示，首次籌備工作小組會議中，與會官員多認為，動用政院的第二預備金，符合預算法的規定，對於促轉會成立第一年需多少預算，還在估算。

羅秉成說，他負責籌備促轉會成立的行政工作，如預算調度、辦公廳舍及所需行政人力等，首次籌備工作小組會議主要是討論促轉會設置所需人力及預算需求，上述問題處理完，才有後續選址的問題，另外，促轉條例只對促轉會原則性規範，將初步研擬相關的組織章程，儘速完成籌備工作。