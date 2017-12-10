政治受難者籲：不義遺址仁愛莊 軍方應釋出

2017-12-10

新北土城 戒嚴時期關押政治犯

〔記者李欣芳／台北報導〕立院三讀通過促轉條例，促轉會將推動保存當年刑求與羈押政治受難者等不義遺址，白色恐怖時期政治受難者家屬、紀錄片導演洪維健指出，促轉條例的母法通過後，轉型正義未來有開放政治檔案、識別不義遺址、拆除威權象徵、平反司法冤屈、還原歷史真相等五大工程待推動，其中戒嚴時期全台最大不義遺址，位於新北市土城區的「仁愛教育實驗所」（又稱仁愛莊），目前是新北市後備指揮部營區，應由軍方釋出以紀念這個不義遺址。

台灣政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕表示，未來只要促轉會宣布將仁愛莊列入不義遺址，就可透過公權力向軍方交涉，要求軍方釋出，但軍方確實對釋出這塊用地持保留態度。

蔡寬裕也表示，國民黨政府違憲在先，迫害政治受難者，如今卻反過來說促轉條例違憲，代表國民黨是沒有反省能力的政黨。

知情人士指出，政府要紀念並保存全台各地不義遺址，但不能迴避這個關鍵問題，即軍方應釋出曾關過許多白恐受難者及政治犯的仁愛教育實驗所，但軍方一直反對。

盼比照綠島人權園區 重建紀念

仁愛教育實驗所，又稱仁愛莊、生產教育實驗所，是台灣白色恐怖時期關押政治犯，進行思想教育的地方。仁愛莊曾關押前副總統呂秀蓮、前國代陳婉真、前立委盧修一等多名政治犯及白恐受難者。

洪維健表示，仁愛教育實驗所雖已由軍方改建，與當年的樣貌不同，但應像同樣關過政治犯的綠島人權文化園區一樣，重建原址紀念。

有關開放政治檔案，洪維健表示，根據促轉條例，將成立的促轉會可調閱國民黨黨史館的政治檔案，國民黨黨史館保存不少白恐時期的判決書，有助於家屬釐清歷史真相。

洪維健說，拆除威權象徵，主要是中正紀念堂去威權化的問題，他認為先做到開放政治檔案、識別不義遺址與拆除威權象徵前三個步驟，才會有平反司法冤屈與還原歷史真相的問題，當年國民黨政府沒收白恐受難者的房子、現金等財產，也應歸還當事人或其家屬。